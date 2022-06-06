06 июня 2022
05 июня 2022

В Пермском крае лесники поймали ядовитую змею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж
Гадюка заползла на территорию Веслянского лесничества (архивное фото) Фото:

В Пермском крае сотрудники Веслянского лесничества поймали гадюку. Сообщает Минприрода Пермского края в социальной сети в «ВКонтакте».

«На территорию Веслянского лесничества заползла гадюка», — указали в сообществе «Министерство природных ресурсов Пермского края». Фотографии с поимкой ядовитой змеи опубликовали также в группе.

В информации напомнили, что прозвище «гадюка» змея получила еще в глубокой древности. Тогда гадами называли всех опасных ползучих существ.

Ранее URA.RU писало о пермяке, который помог девушке после укуса черной гадюки. Змея укусила девушку на базе отдыха в Соликамске, но сотрудник базы не растерялся и быстро отвез девушку в больницу.

На территорию Веслянского лесничества заползла гадюка
Фото:
Змею поймали сотрудники лесничества
Фото:

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П».

В Пермском крае сотрудники Веслянского лесничества поймали гадюку. Сообщает Минприрода Пермского края в социальной сети в «ВКонтакте». «На территорию Веслянского лесничества заползла гадюка», — указали в сообществе «Министерство природных ресурсов Пермского края». Фотографии с поимкой ядовитой змеи опубликовали также в группе. В информации напомнили, что прозвище «гадюка» змея получила еще в глубокой древности. Тогда гадами называли всех опасных ползучих существ. Ранее URA.RU писало о пермяке, который помог девушке после укуса черной гадюки. Змея укусила девушку на базе отдыха в Соликамске, но сотрудник базы не растерялся и быстро отвез девушку в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...