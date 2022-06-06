Гадюка заползла на территорию Веслянского лесничества (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае сотрудники Веслянского лесничества поймали гадюку. Сообщает Минприрода Пермского края в социальной сети в «ВКонтакте».

«На территорию Веслянского лесничества заползла гадюка», — указали в сообществе «Министерство природных ресурсов Пермского края». Фотографии с поимкой ядовитой змеи опубликовали также в группе.

В информации напомнили, что прозвище «гадюка» змея получила еще в глубокой древности. Тогда гадами называли всех опасных ползучих существ.

Ранее URA.RU писало о пермяке, который помог девушке после укуса черной гадюки. Змея укусила девушку на базе отдыха в Соликамске, но сотрудник базы не растерялся и быстро отвез девушку в больницу.

На территорию Веслянского лесничества заползла гадюка Фото: Группа «Министерство природных ресурсов Пермского края»

Змею поймали сотрудники лесничества Фото: Группа «Министерство природных ресурсов Пермского края»