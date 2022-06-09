Челябинскому охотнику отменили приговор в деле об убийстве егеря

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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Мужчину перевели из колонии в СИЗО до сентября Фото:

Челябинскому охотнику, обвиняемому в убийстве егеря в 2018 году, отменили приговор. Охотника перевели из колонии в СИЗО, где он пробудет до 9 сентября 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Удовлетворено апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевших, отменен приговор суда первой инстанции от 14 марта 2022 года, уголовное дело направлено на новое разбирательство в Еткульский районный суд в ином составе. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 9 сентября 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В марте 2022 года охотника признали виновным в убийстве егеря в 2018 году, и также уничтожении чужого имущества. Суд приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

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Челябинскому охотнику, обвиняемому в убийстве егеря в 2018 году, отменили приговор. Охотника перевели из колонии в СИЗО, где он пробудет до 9 сентября 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. «Удовлетворено апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевших, отменен приговор суда первой инстанции от 14 марта 2022 года, уголовное дело направлено на новое разбирательство в Еткульский районный суд в ином составе. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 9 сентября 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В марте 2022 года охотника признали виновным в убийстве егеря в 2018 году, и также уничтожении чужого имущества. Суд приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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