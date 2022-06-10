Ректор УрФУ защитил ЕГЭ после выхода РФ из Болонской системы

11 июня 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Виктор Кокшаров считает, что выход из Болонской системы обучения — не повод отказываться от ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU Единый государственный экзамен для школьников в России нужно сохранить, считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным». В дополнение к нему можно продумать дополнительные экзамены по профильным предметам, рассказал Кокшаров. «Считаю, что ЕГЭ надо сохранить. Экзамены по профильным предметам на творческих направлениях и специальностях уже введены. Надо посмотреть, по каким направлениям и специальностям такие экзамены еще можно ввести», — отметил Кокшаров в интервью РБК. 6 июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Незадолго до этого ректор УрФУ призывал не отказываться полностью от принципов, которым российское образование долго следовало. В Рособрнадзоре уже заявили, что Россия не будет отказываться от проведения ЕГЭ при выходе из Болонской системы образования. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Единый государственный экзамен для школьников в России нужно сохранить, считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным». В дополнение к нему можно продумать дополнительные экзамены по профильным предметам, рассказал Кокшаров. «Считаю, что ЕГЭ надо сохранить. Экзамены по профильным предметам на творческих направлениях и специальностях уже введены. Надо посмотреть, по каким направлениям и специальностям такие экзамены еще можно ввести», — отметил Кокшаров в интервью РБК. 6 июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Незадолго до этого ректор УрФУ призывал не отказываться полностью от принципов, которым российское образование долго следовало. В Рособрнадзоре уже заявили, что Россия не будет отказываться от проведения ЕГЭ при выходе из Болонской системы образования.