10 июня 2022

Ректор УрФУ защитил ЕГЭ после выхода РФ из Болонской системы

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Заседание наблюдательного совета межрегионального научно-образовательного центра. Екатеринбург , кокшаров виктор
Виктор Кокшаров считает, что выход из Болонской системы обучения — не повод отказываться от ЕГЭ Фото:

Единый государственный экзамен для школьников в России нужно сохранить, считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным». В дополнение к нему можно продумать дополнительные экзамены по профильным предметам, рассказал Кокшаров.

«Считаю, что ЕГЭ надо сохранить. Экзамены по профильным предметам на творческих направлениях и специальностях уже введены. Надо посмотреть, по каким направлениям и специальностям такие экзамены еще можно ввести», — отметил Кокшаров в интервью РБК.

6 июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Незадолго до этого ректор УрФУ призывал не отказываться полностью от принципов, которым российское образование долго следовало. В Рособрнадзоре уже заявили, что Россия не будет отказываться от проведения ЕГЭ при выходе из Болонской системы образования.

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Единый государственный экзамен для школьников в России нужно сохранить, считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным». В дополнение к нему можно продумать дополнительные экзамены по профильным предметам, рассказал Кокшаров. «Считаю, что ЕГЭ надо сохранить. Экзамены по профильным предметам на творческих направлениях и специальностях уже введены. Надо посмотреть, по каким направлениям и специальностям такие экзамены еще можно ввести», — отметил Кокшаров в интервью РБК. 6 июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Незадолго до этого ректор УрФУ призывал не отказываться полностью от принципов, которым российское образование долго следовало. В Рособрнадзоре уже заявили, что Россия не будет отказываться от проведения ЕГЭ при выходе из Болонской системы образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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