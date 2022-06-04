Ректор УрФУ призвал не отказываться от европейских стандартов

Виктор Кокшаров призвал не отказываться полностью от Болонской системы образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров призвал не отказываться от Болонской системы, которая задает принципы высшего образования. Кокшаров считает, что лучше точечно вводить поправки в закон об образовании. Свое мнение он выразил на заседании расширенного совета Российского союза ректоров, стенограмма выступления опубликована на официальном сайте Минобрнауки.

«Приведу слова Владимира Владимировича Путина, который говорил, что лимит на революции Россия исчерпала. На самом деле, зачем нам революция и в том числе в образовании? Давайте все-таки тонкой настройкой системы заниматься, что и нужно будет сделать, в том числе введя некие поправки в закон „Об образовании“», — заявил Кокшаров.

Из того, что можно сделать — определить статус предприятий, чтобы иметь возможность платить деньги практикам, которые привлекаются к работе. Также Кокшаров предлагает договариваться с профессиональными объединениями и с предпринимателями, которым мало программ бакалавриата и магистратуры, а нужны программы специалитета.

«Тогда вместо интегрированных программ — четыре и два года — можно сделать пять, тогда и деньги сократим, не потратим лишнее. Ну и конечно, если нужно шесть лет, можно тоже договориться, ввести и в стандарты. Чтобы в ходе вот этого шестилетнего обучения (4+2) интегрировать программы для предприятий, можно было организовать годичную оплачиваемую со стороны предприятий стажировку. Это делается во многих государствах», — отметил ректор УрФУ.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом.

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