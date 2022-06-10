Озерчане делятся самыми глубокими локациями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озерск Челябинской области затопило проливными дождями. Местные жители в соцсетях делятся фотографиями и локациями самых глубоких мест, а также ищут утраченные номера автомобилей.

«Зачем нам эта Венеция? У нас не хуже», — указано в сообщении паблика «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте». Здесь же указано, что фото сделано у дома №1 по проспекту Карла Маркса.

Сообщение набрало порядка 800 лайков, более 400 репостов и свыше ста комментариев. В комментариях озерчане спрашивают, где продаются гондолы и просят помочь в поисках номера машины, смытого водой. Кроме того, здесь же предупреждают об опасности получить гидроудар двигателя при преодолении глубоких луж.

Мужчина тянет трос для спасения автомобиля Сообщество «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте»

Местные жители утверждают, что после сильного ливня эта парковка всегда выглядит, как озеро Сообщество «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте»