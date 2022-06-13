Старейший челябинский бассейн готовится открыться после большого ремонта (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начался капитальный ремонт старейшего в городе бассейна «Электрометаллург». Здание получит обновленные несущие конструкции и крышу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которому принадлежит спортивное сооружение. Предполагается, что бассейн вновь примет посетителей уже в новогодние праздники.

Закрыть бассейн на реконструкцию пришлось в декабре 2021 года после экспертизы, проведенной специалистами Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Спустя три месяца обследований всех конструкций и строительных элементов профессионалы мирового уровня вынесли вердикт: ради безопасности посетителей спорткомплекс придется закрыть на ремонт.

«Наши специалисты нашли такие решения, чтобы даже при полной загрузке помещения не возникли бы различного рода аварийные ситуации. Проект реконструкции мы подготовили с учетом максимальной эксплуатации „Электрометаллурга“ и в полном соответствии с нормативными актами технического, экономического и правового характера. Его реализация позволит привести бассейн к достойному состоянию и обеспечит безопасность находящихся в здании людей», — пояснил старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, завлабораторией обследования зданий и сооружений НИУ МГСУ Андрей Лапшинов.

За полным обновлением кровли «Электрометаллурга» последует ремонт главной ванны бассейна, содержащей более 4 тысяч тонн хлорированной воды. За полвека активной работы в ней появились трещины. Каждая из них специальной комиссией была выявлена и тщательно обследована (для этого пришлось спускать воду, а специалистам НИУ МГСУ использовать альпинистские приспособления). После ремонта все они будут устранены.

После ввода в эксплуатацию бассейна в Челябинске на улице Российской в полную мощь заработает спортивный кластер, способный привлечь человеческий трафик изначально заброшенную территорию возле реки Миасс. Здесь уже функционируют самая большая в Челябинске детская школа дзюдо «Электрометаллург», крытые корты для занятий большим теннисом, а после открытия бассейна, кроме ванны, внутри помещения заработают и другие спортивные объекты.

«Большой спорткластер на Российской идеально вписывается в предложенную нами концепцию благоустройства восточного берега Миасса. Окончания спортивных занятий детей их родители смогут дождаться на красивой, зеленой и ухоженной зоне отдыха с современными объектами инфраструктуры. После ремонта бассейна можно обсуждать обустройство остальной территории. Актуальные проектные решения готовы к поэтапной реализации», — говорит директор челябинской компании «Элефант» Михаил Смирнов.

«В качестве подрядчиков привлекли добросовестные компании, зарекомендовавшие себя надежной работой с качественным результатом», — говорит начальник управления капитального строительства ЧЭМК Антон Реутов. Фото: пресс-служба ЧЭМК

На улице Российской после окончания работ появится масштабный спортивный кластер Фото: пресс-служба ЧЭМК

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