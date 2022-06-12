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11 июня 2022
10 июня 2022

Главный праздник Перми завершился праздничным салютом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют в Перми. Пермь
Салют — это красивая завершающая точка большого праздника Фото:

Вечером 12 июня в честь Дня города и Дня России пермяки увидели праздничный салют. Высотный фейерверк запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Он начался в 23:30 и продлился, приблизительно, 7 минут. Его было хорошо видно со многих точек в городе.

Сразу после того, как отгремели залпы салюта в соцсетях пользователи стали делиться друг с другом ощущениями от увиденного. «Так близко и так красиво было! Просто загляденье! <…> Чувствуется, что немало денег в салют вложили. Мы счастливы, что увидели такое. С мужем и маленькими детьми — стояли на Средней дамбе», — рассказала одна из подписчиков.

Редакция URA.RU выбрала наиболее удачные кадры разноцветных огней. Так что тем, кто не смог воочию наблюдать за кульминацией праздника в Перми, не стоит расстраиваться.

Салют в Перми. Пермь
Многие снимали на телефон происходящее
Фото:
Салют в Перми. Пермь
Площадка для запуска фейерверка была специально выбрано, чтобы салют был виден с разных точек города
Фото:
Салют в Перми. Пермь
На Дне города яркие взрывы в воздухе подарили пермякам незабываемые ощущения
Фото:
Салют в Перми. Пермь
Очевидцы утверждают, что даже машины на дороге останавливались, чтобы насладиться салютом
Фото:
Салют в Перми. Пермь
Праздничный салют — это развлечение для всех возрастов
Фото:
Салют в Перми. Пермь
Особо красивые залпы поддерживали громкими возгласами и хлопками в ладоши
Фото:
Салют в Перми. Пермь
Средняя дамба — одно из 9 мест в городе, откуда открывается наилучший обзор
Фото:
Салют в Перми. Пермь
Когда салют закончился, настало время расходиться по домам
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Вечером 12 июня в честь Дня города и Дня России пермяки увидели праздничный салют. Высотный фейерверк запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Он начался в 23:30 и продлился, приблизительно, 7 минут. Его было хорошо видно со многих точек в городе. Сразу после того, как отгремели залпы салюта в соцсетях пользователи стали делиться друг с другом ощущениями от увиденного. «Так близко и так красиво было! Просто загляденье! <…> Чувствуется, что немало денег в салют вложили. Мы счастливы, что увидели такое. С мужем и маленькими детьми — стояли на Средней дамбе», — рассказала одна из подписчиков. Редакция URA.RU выбрала наиболее удачные кадры разноцветных огней. Так что тем, кто не смог воочию наблюдать за кульминацией праздника в Перми, не стоит расстраиваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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