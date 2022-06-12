Вечером 12 июня в честь Дня города и Дня России пермяки увидели праздничный салют. Высотный фейерверк запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Он начался в 23:30 и продлился, приблизительно, 7 минут. Его было хорошо видно со многих точек в городе.
Сразу после того, как отгремели залпы салюта в соцсетях пользователи стали делиться друг с другом ощущениями от увиденного. «Так близко и так красиво было! Просто загляденье! <…> Чувствуется, что немало денег в салют вложили. Мы счастливы, что увидели такое. С мужем и маленькими детьми — стояли на Средней дамбе», — рассказала одна из подписчиков.
Редакция URA.RU выбрала наиболее удачные кадры разноцветных огней. Так что тем, кто не смог воочию наблюдать за кульминацией праздника в Перми, не стоит расстраиваться.
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Вечером 12 июня в честь Дня города и Дня России пермяки увидели праздничный салют. Высотный фейерверк запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Он начался в 23:30 и продлился, приблизительно, 7 минут. Его было хорошо видно со многих точек в городе. Сразу после того, как отгремели залпы салюта в соцсетях пользователи стали делиться друг с другом ощущениями от увиденного. «Так близко и так красиво было! Просто загляденье! <…> Чувствуется, что немало денег в салют вложили. Мы счастливы, что увидели такое. С мужем и маленькими детьми — стояли на Средней дамбе», — рассказала одна из подписчиков. Редакция URA.RU выбрала наиболее удачные кадры разноцветных огней. Так что тем, кто не смог воочию наблюдать за кульминацией праздника в Перми, не стоит расстраиваться.