Салют — это красивая завершающая точка большого праздника Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вечером 12 июня в честь Дня города и Дня России пермяки увидели праздничный салют. Высотный фейерверк запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Он начался в 23:30 и продлился, приблизительно, 7 минут. Его было хорошо видно со многих точек в городе.

Сразу после того, как отгремели залпы салюта в соцсетях пользователи стали делиться друг с другом ощущениями от увиденного. «Так близко и так красиво было! Просто загляденье! <…> Чувствуется, что немало денег в салют вложили. Мы счастливы, что увидели такое. С мужем и маленькими детьми — стояли на Средней дамбе», — рассказала одна из подписчиков.

Редакция URA.RU выбрала наиболее удачные кадры разноцветных огней. Так что тем, кто не смог воочию наблюдать за кульминацией праздника в Перми, не стоит расстраиваться.

Многие снимали на телефон происходящее Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Площадка для запуска фейерверка была специально выбрано, чтобы салют был виден с разных точек города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На Дне города яркие взрывы в воздухе подарили пермякам незабываемые ощущения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Очевидцы утверждают, что даже машины на дороге останавливались, чтобы насладиться салютом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Праздничный салют — это развлечение для всех возрастов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Особо красивые залпы поддерживали громкими возгласами и хлопками в ладоши Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Средняя дамба — одно из 9 мест в городе, откуда открывается наилучший обзор Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Когда салют закончился, настало время расходиться по домам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU