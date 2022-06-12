Свердловские власти опровергли план называть улицы в честь героев

13 июня 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

В свердловском правительстве разъяснили ответ губернатора о том, какие объекты будут носить имена героев спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Андрей Альшевских допустил ошибку, заявив, что власти Свердловской области переименуют улицы в честь погибших в ходе спецоперации героев. Как пояснили URA.RU в региональном департаменте информполитики, речь идет об установке памятных табличек, арт-изображениях на зданиях (муралах) и так далее. «Речь идет об увековечении памяти уральцев, погибших при исполнении служебного долга, посредствам аншлагов, памятных табличек, муралов. Или иных носителей на объектах улично-дорожной сети в муниципалитетах региона», — пояснили в ведомстве. Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал ответ губернатора Евгения Куйвашева на просьбу увековечить имена героев спецоперации в Екатеринбурге и написал, что речь идет о переименовании парков, скверов и площадей. «Инициатива поддержана и будет учтена при строительстве и вводе в эксплуатацию новых элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Свердловской области», — говорится в ответе. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Решение о проведении операции президент Владимир Путин назвал вынужденным. По его словам, главной целью российской армии является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Госдумы Андрей Альшевских допустил ошибку, заявив, что власти Свердловской области переименуют улицы в честь погибших в ходе спецоперации героев. Как пояснили URA.RU в региональном департаменте информполитики, речь идет об установке памятных табличек, арт-изображениях на зданиях (муралах) и так далее. «Речь идет об увековечении памяти уральцев, погибших при исполнении служебного долга, посредствам аншлагов, памятных табличек, муралов. Или иных носителей на объектах улично-дорожной сети в муниципалитетах региона», — пояснили в ведомстве. Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал ответ губернатора Евгения Куйвашева на просьбу увековечить имена героев спецоперации в Екатеринбурге и написал, что речь идет о переименовании парков, скверов и площадей. «Инициатива поддержана и будет учтена при строительстве и вводе в эксплуатацию новых элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Свердловской области», — говорится в ответе. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Решение о проведении операции президент Владимир Путин назвал вынужденным. По его словам, главной целью российской армии является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.