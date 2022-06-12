12 июня 2022
11 июня 2022

В центре Челябинска в реке Миасс утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на осмотре строящейся набережной реки Миасс. Челябинск, органный зал родина
Тело мужчины в воде обнаружили прохожие и позвонили по телефону 112 Фото:

В центре Челябинска у кинотеатра «Родина» вечером 13 июня в реке Миасс утонул мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники Калининского РОВД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сообщение зарегистрировано в 17 часов. На месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники полиции Калининского отдела», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о том, что в реке Миасс недалеко от берега находится мужчина без признаков жизни, поступило от очевидцев по системе «112». «Сотрудники челябинского пожарно-спасательного отряда выезжали на место, достали тело мужчины и передали сотрудникам скорой помощи и полиции», — уточнили спасатели.

На место происшествия выехали подразделения МВД, МЧС и сотрудники скорой помощи. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть. По предварительным данным, утонувший был инвалидом второй группы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске утонул 15-летний подросток. Трагическое ЧП произошло во время купания в запрещенном месте. Поиски тела мальчика продолжались два дня.

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В центре Челябинска у кинотеатра «Родина» вечером 13 июня в реке Миасс утонул мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники Калининского РОВД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сообщение зарегистрировано в 17 часов. На месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники полиции Калининского отдела», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о том, что в реке Миасс недалеко от берега находится мужчина без признаков жизни, поступило от очевидцев по системе «112». «Сотрудники челябинского пожарно-спасательного отряда выезжали на место, достали тело мужчины и передали сотрудникам скорой помощи и полиции», — уточнили спасатели. На место происшествия выехали подразделения МВД, МЧС и сотрудники скорой помощи. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть. По предварительным данным, утонувший был инвалидом второй группы. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске утонул 15-летний подросток. Трагическое ЧП произошло во время купания в запрещенном месте. Поиски тела мальчика продолжались два дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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