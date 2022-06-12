В центре Челябинска в реке Миасс утонул мужчина

Тело мужчины в воде обнаружили прохожие и позвонили по телефону 112 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска у кинотеатра «Родина» вечером 13 июня в реке Миасс утонул мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники Калининского РОВД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сообщение зарегистрировано в 17 часов. На месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники полиции Калининского отдела», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о том, что в реке Миасс недалеко от берега находится мужчина без признаков жизни, поступило от очевидцев по системе «112». «Сотрудники челябинского пожарно-спасательного отряда выезжали на место, достали тело мужчины и передали сотрудникам скорой помощи и полиции», — уточнили спасатели.

На место происшествия выехали подразделения МВД, МЧС и сотрудники скорой помощи. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть. По предварительным данным, утонувший был инвалидом второй группы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске утонул 15-летний подросток. Трагическое ЧП произошло во время купания в запрещенном месте. Поиски тела мальчика продолжались два дня.