В Челябинске открыли курсы кулинаров только для мальчиков

Учитель физики школы №41 в Челябинске Салават Мухамадеев открыл курсы кулинаров только для мальчиков. На них школьники учатся готовить вкусную и полезную еду.
«Есть мальчишки, которые сроду не ели салаты, а потом мамы приходят и говорят: вот он у меня начал есть салаты. Другая мама говорит: прихожу домой, а он мне на день рождения торт постряпал», — рассказывает педагог на сайте «Смотрим.ру».
Мухамадеев уточнил, что идея пришла одному из мальчиков, который помогал накрывать на стол в честь 8 марта. Ребенок спросил, почему их не учат печь пироги. Тогда учитель подал заявку на грант губернатора и проекту «Мужчина на кухне» выделили деньги на необходимую технику и оборудование.
Сейчас педагог собирает по две группы мальчиков каждую субботу, где в течение двух часов сначала преподает теорию, а потом закрепляет ее на практике. Мастер-класс по суши, например, провела для школьников его дочь, которая работает поваром в ресторане.
Учитель физики школы №41 в Челябинске Салават Мухамадеев открыл курсы кулинаров только для мальчиков. На них школьники учатся готовить вкусную и полезную еду. «Есть мальчишки, которые сроду не ели салаты, а потом мамы приходят и говорят: вот он у меня начал есть салаты. Другая мама говорит: прихожу домой, а он мне на день рождения торт постряпал», — рассказывает педагог на сайте «Смотрим.ру». Мухамадеев уточнил, что идея пришла одному из мальчиков, который помогал накрывать на стол в честь 8 марта. Ребенок спросил, почему их не учат печь пироги. Тогда учитель подал заявку на грант губернатора и проекту «Мужчина на кухне» выделили деньги на необходимую технику и оборудование. Сейчас педагог собирает по две группы мальчиков каждую субботу, где в течение двух часов сначала преподает теорию, а потом закрепляет ее на практике. Мастер-класс по суши, например, провела для школьников его дочь, которая работает поваром в ресторане.