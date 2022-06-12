В Челябинске открыли курсы кулинаров только для мальчиков

На кухне школьников учат готовить вкусную и полезную еду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учитель физики школы №41 в Челябинске Салават Мухамадеев открыл курсы кулинаров только для мальчиков. На них школьники учатся готовить вкусную и полезную еду.

«Есть мальчишки, которые сроду не ели салаты, а потом мамы приходят и говорят: вот он у меня начал есть салаты. Другая мама говорит: прихожу домой, а он мне на день рождения торт постряпал», — рассказывает педагог на сайте «Смотрим.ру».

Мухамадеев уточнил, что идея пришла одному из мальчиков, который помогал накрывать на стол в честь 8 марта. Ребенок спросил, почему их не учат печь пироги. Тогда учитель подал заявку на грант губернатора и проекту «Мужчина на кухне» выделили деньги на необходимую технику и оборудование.

Сейчас педагог собирает по две группы мальчиков каждую субботу, где в течение двух часов сначала преподает теорию, а потом закрепляет ее на практике. Мастер-класс по суши, например, провела для школьников его дочь, которая работает поваром в ресторане.