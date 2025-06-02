Пресняков и Подольская выступят бесплатно в Миассе

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Концерт Преснякова и Подольской состоится 12 июля
Концерт Преснякова и Подольской состоится 12 июля Фото:

В Миассе (Челябинская область) 12 июля состоится празднование дня выпуска первого автомобиля ЗИС «5В». Главным подарком для горожан станут бесплатные выступления известных артистов. Среди них — Наталья Подольская и Владимир Пресняков, сообщает пресс-служба автозавода «УРАЛ».

«В этом году мы вновь отмечаем важное событие — День выпуска первого автомобиля ЗИС „5В“. В честь этой даты на главной площади города выступят Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Танцевальными хитами нас с вами снабдят DJ S-BROTHER-S», — уточнили в группе во «ВКонтакте» автозавода «УРАЛ».

Праздничная программа начнется в 18:00. Гостей ждут работа детских площадок, ростовые куклы и аттракционы. В 18:20 выступит группа «МП-3», а в 19:10 состоится торжественная часть мероприятия. Главные звезды вечера — Владимир Пресняков и Наталья Подольская, выйдут на сцену после 19:30.

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В Миассе (Челябинская область) 12 июля состоится празднование дня выпуска первого автомобиля ЗИС «5В». Главным подарком для горожан станут бесплатные выступления известных артистов. Среди них — Наталья Подольская и Владимир Пресняков, сообщает пресс-служба автозавода «УРАЛ». «В этом году мы вновь отмечаем важное событие — День выпуска первого автомобиля ЗИС „5В“. В честь этой даты на главной площади города выступят Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Танцевальными хитами нас с вами снабдят DJ S-BROTHER-S», — уточнили в группе во «ВКонтакте» автозавода «УРАЛ». Праздничная программа начнется в 18:00. Гостей ждут работа детских площадок, ростовые куклы и аттракционы. В 18:20 выступит группа «МП-3», а в 19:10 состоится торжественная часть мероприятия. Главные звезды вечера — Владимир Пресняков и Наталья Подольская, выйдут на сцену после 19:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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