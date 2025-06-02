Фестиваль «Единорожок» в Челябинске: как журналист URA.RU сводила детей за бесплатным мороженым. Фото, видео

В Челябинске прошел детский праздник «Единорожок»

02 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

На праздник собрались тысячи горожан Фото: Мария Чернышова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В Челябинске 1 июня в четвертый раз прошел детский фестиваль «Единорожок», где дети могли бесплатно получить 30 тысяч порций мороженого. Праздник прошел в парке имени Юрия Гагарина в 35-градусную жару. Журналист URA.RU вместе со своими детьми проверила, действительно ли мороженое раздают бесплатно и на всех ли его хватает? Как мы решили пойти на праздник На праздник «Единорожок» дети — 11-летния Федя и 7-летний Ваня — попросились сами. Увидели яркую рекламу в лифте, надпись про бесплатное мороженое и заявили, что хотят сходить. На мои возражения, что мороженое можно и в магазине купить, твердо ответили, что бесплатное в разы вкуснее. Волонтеры в розовых бейсболках В этом году мероприятие проходило в парке имени Юрия Гагарина. Мы решили поехать после обеда, примерно к 15:00, чтобы проверить, бесплатного мороженого точно всем хватит? На входе в парк нужно было проходить через металлическую рамку, но очереди и толкучки не было. А вот после них яблоку негде было упасть, несмотря на жару в +35 градусов и более. Кто-то уже проходил испытания, чтобы получить свою бесплатную мороженку, другие гуляли или смотрели концерт. Ступить негде было и в фонтане, который расположен на входе. В нем плескались довольные и счастливые дети всех возрастов. Чтобы получить бесплатное мороженое, нужно было найти волонтера и взять флаер, куда другие волонтеры потом ставили печать за пройденные испытания. Всего нужно было собрать четыре печати. С поиском волонтеров возникли небольшие проблемы. Позднее выяснилось, что они стояли на самом входе (но почему же о себе никак не сообщали?) и были в розовых бейсболках. Испытания и очереди Очередь из детей и их родителей была на каждом испытании. И сначала это насторожило. Согласитесь, стоять на жаре с детьми в очереди — так себе развлечение. Но, на наше счастье, волонтеры проводили конкурсы оперативно и двигалось все быстро. Хватало буквально семь-десять минут, чтобы пройти испытание и получить печать. Волонтеры ставили отметки во флаере даже если дети не выигрывали испытание. А за выигранное, могли поставить сразу две. За что им огромное спасибо! (Ну вы помните про жару, да?) Первым нашим конкурсом стал дартс — в поле нужно было кидать мячик. Мой старший сын Федя сказал, что не будет здесь участвовать, мол, для него слишком просто, а хочется честно заработать мороженое. 7-летний Ваня с удовольствием принял участие и получил первую печать. На следующем испытании потребовалось поднять мячик по специальной доске. Старший сын справился легко и получил сразу две печати, младший уронил мяч в самом начале и ему поставили одну печать. Забавным здесь было другое — рядом находилась сцена для караоке, спеть мог любой желающий. Ничего не имею против людей, которые не умеют, но любят петь. Но те три песни, которые мы вынужденно прослушали пока стояли на жаре в ожидании своей очереди, запомню, пожалуй, навсегда. Дальше дети приняли участие в баскетболе и боулинге. Нам потребовалось всего около 30 минут, чтобы получить четыре печати. Дети довольные и радостные они пошли за своим честно заработанным бесплатным мороженым. Оба выбрали фруктовый лед, но Ваня свое мороженое не доел, сообщив, что бороться за него интереснее, чем есть. Ребенок сказал, что в следующем году тоже хочет прийти на праздник «Единорожок», чтобы снова принять участие в испытаниях. А я скрестила пальцы, чтобы на следующий год в Челябинске такой жары 1 июня не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 1 июня в четвертый раз прошел детский фестиваль «Единорожок», где дети могли бесплатно получить 30 тысяч порций мороженого. Праздник прошел в парке имени Юрия Гагарина в 35-градусную жару. Журналист URA.RU вместе со своими детьми проверила, действительно ли мороженое раздают бесплатно и на всех ли его хватает? На праздник «Единорожок» дети — 11-летния Федя и 7-летний Ваня — попросились сами. Увидели яркую рекламу в лифте, надпись про бесплатное мороженое и заявили, что хотят сходить. На мои возражения, что мороженое можно и в магазине купить, твердо ответили, что бесплатное в разы вкуснее. В этом году мероприятие проходило в парке имени Юрия Гагарина. Мы решили поехать после обеда, примерно к 15:00, чтобы проверить, бесплатного мороженого точно всем хватит? На входе в парк нужно было проходить через металлическую рамку, но очереди и толкучки не было. А вот после них яблоку негде было упасть, несмотря на жару в +35 градусов и более. Кто-то уже проходил испытания, чтобы получить свою бесплатную мороженку, другие гуляли или смотрели концерт. Ступить негде было и в фонтане, который расположен на входе. В нем плескались довольные и счастливые дети всех возрастов. Чтобы получить бесплатное мороженое, нужно было найти волонтера и взять флаер, куда другие волонтеры потом ставили печать за пройденные испытания. Всего нужно было собрать четыре печати. С поиском волонтеров возникли небольшие проблемы. Позднее выяснилось, что они стояли на самом входе (но почему же о себе никак не сообщали?) и были в розовых бейсболках. Очередь из детей и их родителей была на каждом испытании. И сначала это насторожило. Согласитесь, стоять на жаре с детьми в очереди — так себе развлечение. Но, на наше счастье, волонтеры проводили конкурсы оперативно и двигалось все быстро. Хватало буквально семь-десять минут, чтобы пройти испытание и получить печать. Волонтеры ставили отметки во флаере даже если дети не выигрывали испытание. А за выигранное, могли поставить сразу две. За что им огромное спасибо! (Ну вы помните про жару, да?) Первым нашим конкурсом стал дартс — в поле нужно было кидать мячик. Мой старший сын Федя сказал, что не будет здесь участвовать, мол, для него слишком просто, а хочется честно заработать мороженое. 7-летний Ваня с удовольствием принял участие и получил первую печать. На следующем испытании потребовалось поднять мячик по специальной доске. Старший сын справился легко и получил сразу две печати, младший уронил мяч в самом начале и ему поставили одну печать. Забавным здесь было другое — рядом находилась сцена для караоке, спеть мог любой желающий. Ничего не имею против людей, которые не умеют, но любят петь. Но те три песни, которые мы вынужденно прослушали пока стояли на жаре в ожидании своей очереди, запомню, пожалуй, навсегда. Дальше дети приняли участие в баскетболе и боулинге. Нам потребовалось всего около 30 минут, чтобы получить четыре печати. Дети довольные и радостные они пошли за своим честно заработанным бесплатным мороженым. Оба выбрали фруктовый лед, но Ваня свое мороженое не доел, сообщив, что бороться за него интереснее, чем есть. Ребенок сказал, что в следующем году тоже хочет прийти на праздник «Единорожок», чтобы снова принять участие в испытаниях. А я скрестила пальцы, чтобы на следующий год в Челябинске такой жары 1 июня не было.