Алексей Текслер принял такое решения для ускорения темпов восстановления городов Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинская область наладит производство стекла на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 14 июня во время рабочей поездки в ДНР сообщил губернатор области Алексей Текслер.

«Мы планируем привезти сюда стекольные заводы, делать окна. Задач много, будем их решать. Желаем народу Донбасса скорейшей победы, Россия, Челябинская область здесь, с вами», — передает слова Текслера корреспондент ТАСС.

В ходе поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью, городом Ясиноватая и Волновахским районом. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил челябинскую делегацию за смелость, и за братское отношение.

Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР: Волновахой и Ясиноватой. Регион помогает отстраивать жилые и административные здания в городах.

Города и поселения Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в реконструкции после обстрела силами ВСУ. На протяжении восьми лет украинские националисты бомбили административные центры республик. Как сообщили в Кремле, начавшаяся 24 февраля спецоперация позволила жителям ДНР и ЛНР спокойно жить.