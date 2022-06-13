13 июня 2022

Челябинская область откроет в ДНР стекольное производство

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер принял такое решения для ускорения темпов восстановления городов Донбасса Фото:
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Челябинская область наладит производство стекла на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 14 июня во время рабочей поездки в ДНР сообщил губернатор области Алексей Текслер.

«Мы планируем привезти сюда стекольные заводы, делать окна. Задач много, будем их решать. Желаем народу Донбасса скорейшей победы, Россия, Челябинская область здесь, с вами», — передает слова Текслера корреспондент ТАСС.

В ходе поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью, городом Ясиноватая и Волновахским районом. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил челябинскую делегацию за смелость, и за братское отношение.

Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР: Волновахой и Ясиноватой. Регион помогает отстраивать жилые и административные здания в городах.

Города и поселения Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в реконструкции после обстрела силами ВСУ. На протяжении восьми лет украинские националисты бомбили административные центры республик. Как сообщили в Кремле, начавшаяся 24 февраля спецоперация позволила жителям ДНР и ЛНР спокойно жить.

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Челябинская область наладит производство стекла на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 14 июня во время рабочей поездки в ДНР сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Мы планируем привезти сюда стекольные заводы, делать окна. Задач много, будем их решать. Желаем народу Донбасса скорейшей победы, Россия, Челябинская область здесь, с вами», — передает слова Текслера корреспондент ТАСС. В ходе поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью, городом Ясиноватая и Волновахским районом. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил челябинскую делегацию за смелость, и за братское отношение. Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР: Волновахой и Ясиноватой. Регион помогает отстраивать жилые и административные здания в городах. Города и поселения Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в реконструкции после обстрела силами ВСУ. На протяжении восьми лет украинские националисты бомбили административные центры республик. Как сообщили в Кремле, начавшаяся 24 февраля спецоперация позволила жителям ДНР и ЛНР спокойно жить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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