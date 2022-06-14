Став женой Игоря Бутмана, челябинка отказалась от домработницы

Музыкант женился на челябинке, которая младше его на 32 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена народного артиста России Игоря Бутмана, журналистка из Челябинска Анне Львова отказалась от услуг домработницы и предпочитает мыть полы самостоятельно. Об этом и других семейных секретах саксофонист рассказал в интервью.

«Прихожу домой, а Анна намывает полы. Говорю ей, давай пригласим помощника. Она отказывается, говорит, что у нее есть руки и силы… Готовит очень вкусно», — рассказал Бутман в интервью издательскому дому «Комсомольская правда».

По словам музыканта, он никогда не давит на любимого человека и не требует, чтобы ему приносили кофе в постель. Он признался, что неприхотлив в быту и в отношениях ценит спокойствие и семейные узы.

Бутман женился на журналистке из Челябинска 1 апреля 2022 года. Анна на 32 года моложе саксофониста. Они познакомились во время гастролей музыканта в Челябинске, когда девушка брала у музыканта интервью. После девушка переехала в Москву и устроилась на работу в коллектив Бутмана. По словам музыканта, вначале он опекал Анну, а потом влюбился в нее и решил сделать ей предложение.

Бракосочетание Бутмана и его невесты прошло в загсе в Барвиха Luxury Village. Во время свадьбы невеста удивила гостей своим акробатическим номером на полотнах. Среди приглашенных гостей были Стас Михайлов, Лариса Долина, оперный певец Эльдар Абдразаков, Николай Расторгуев и Дмитрий Дибров.

По данным издания КП, Бутман является одним из самых богатых музыкантов России. В 2021 году он заработал 96 млн рублей. У джазмена в собственности четыре квартиры в России (площадью 88, 161, 123 и 114 кв. м) и два жилых дома. Музыкант также владеет квартирой в США и ездит на машине Maybach 62.

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