Бутман женился на челябинке, которая младше его на 32 года

02 апреля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Джазмен сделал челябинскую журналистку своей женой Фото: Размик Закарян © URA.RU Народный артист России Игорь Бутман женился на журналистке Анне Львовой из Челябинска. Возлюбленная на 32 года моложе саксофониста. В соцсетях девушка выставила фото в свадебном платье, подписав пост «наш волшебный день». В сторис она показала видео с торжества. Сам музыкант также опубликовал снимок с возлюбленной со свадебной фотосессии. В комментариях к посту Бутмана поздравили коллеги. Свои пожелания молодоженам высказали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина и другие артисты. Бутман познакомился с будущей женой во время гастролей в Челябинске, она брала у музыканта интервью. После девушка переехала в Москву и устроилась на работу в коллектив Бутмана, сообщает портал «Дни.ру». Джазмен сделал предложение возлюбленной в 2021 году. Жена оказалась младше Бутмана на 32 года Фото: соцсети Анны Львовой Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Народный артист России Игорь Бутман женился на журналистке Анне Львовой из Челябинска. Возлюбленная на 32 года моложе саксофониста. В соцсетях девушка выставила фото в свадебном платье, подписав пост «наш волшебный день». В сторис она показала видео с торжества. Сам музыкант также опубликовал снимок с возлюбленной со свадебной фотосессии. В комментариях к посту Бутмана поздравили коллеги. Свои пожелания молодоженам высказали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина и другие артисты. Бутман познакомился с будущей женой во время гастролей в Челябинске, она брала у музыканта интервью. После девушка переехала в Москву и устроилась на работу в коллектив Бутмана, сообщает портал «Дни.ру». Джазмен сделал предложение возлюбленной в 2021 году.