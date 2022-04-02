Бутман женился на челябинке, которая младше его на 32 года

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Торжественный приём по случаю десятилетия
Джазмен сделал челябинскую журналистку своей женой Фото:

Народный артист России Игорь Бутман женился на журналистке Анне Львовой из Челябинска. Возлюбленная на 32 года моложе саксофониста.

В соцсетях девушка выставила фото в свадебном платье, подписав пост «наш волшебный день». В сторис она показала видео с торжества. Сам музыкант также опубликовал снимок с возлюбленной со свадебной фотосессии.

В комментариях к посту Бутмана поздравили коллеги. Свои пожелания молодоженам высказали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина и другие артисты.

Бутман познакомился с будущей женой во время гастролей в Челябинске, она брала у музыканта интервью. После девушка переехала в Москву и устроилась на работу в коллектив Бутмана, сообщает портал «Дни.ру». Джазмен сделал предложение возлюбленной в 2021 году.

Жена оказалась младше Бутмана на 32 года
Фото:

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Народный артист России Игорь Бутман женился на журналистке Анне Львовой из Челябинска. Возлюбленная на 32 года моложе саксофониста. В соцсетях девушка выставила фото в свадебном платье, подписав пост «наш волшебный день». В сторис она показала видео с торжества. Сам музыкант также опубликовал снимок с возлюбленной со свадебной фотосессии. В комментариях к посту Бутмана поздравили коллеги. Свои пожелания молодоженам высказали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина и другие артисты. Бутман познакомился с будущей женой во время гастролей в Челябинске, она брала у музыканта интервью. После девушка переехала в Москву и устроилась на работу в коллектив Бутмана, сообщает портал «Дни.ру». Джазмен сделал предложение возлюбленной в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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