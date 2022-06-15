Начинающие бизнесвумен заручатся поддержкой российских властей

16 июня 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Российским женщинам-предпринимателям помогут в начале пути в рамках федерального проекта Минобрнауки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России появится новый федеральный проект «Женщины: Школа наставничества», направленный на поддержку начинающих бизнесвумен. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина. Федеральный проект Минобрнауки «Женщины: Школа наставничества», направленный на поддержку российских студенток и молодых специалисток, был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Елена Дружинина рассказала, что в сентябре у проекта появится новый бизнес-трек для помощи женщинам в начале предпринимательской деятельности. Отмечается, что новый трек возглавит вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян. Она подчеркнула, что в России всего 7% девушек в возрасте от 18 до 25 лет интегрированы в бизнес, потому важно помогать женщинам становиться предпринимателями. В качестве наставниц в проекте выступают 75 женщин-лидеров из российской сферы бизнеса, госкорпораций, общественных организаций, органов власти и других сфер деятельности. На протяжении нескольких месяцев они будут выстраивать менторскую работу и помогать выстраивать карьеру 100 студенткам 63 российских вузов из разных регионов. Дружинина рассказала, что изначально проект был небольшим и имел название «Женская лига». Однако, продолжила она, проект поддержали российские власти и Совет Федерации, подарив ему новый масштаб, достигнувший федерального формата. Ранее сообщалось, что в России запустили бесплатное обучение бизнес-психологии для начинающих предпринимателей. Оно было организовано в рамках госпрограммы «Содействие занятости». Также популярная коммерческая платформа «Авито» запустила кампанию в поддержку российских предпринимателей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2022 году форум проходит с 15 по 18 июня, а его тема называется «Новый мир — новые возможности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России появится новый федеральный проект «Женщины: Школа наставничества», направленный на поддержку начинающих бизнесвумен. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина. Федеральный проект Минобрнауки «Женщины: Школа наставничества», направленный на поддержку российских студенток и молодых специалисток, был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Елена Дружинина рассказала, что в сентябре у проекта появится новый бизнес-трек для помощи женщинам в начале предпринимательской деятельности. Отмечается, что новый трек возглавит вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян. Она подчеркнула, что в России всего 7% девушек в возрасте от 18 до 25 лет интегрированы в бизнес, потому важно помогать женщинам становиться предпринимателями. В качестве наставниц в проекте выступают 75 женщин-лидеров из российской сферы бизнеса, госкорпораций, общественных организаций, органов власти и других сфер деятельности. На протяжении нескольких месяцев они будут выстраивать менторскую работу и помогать выстраивать карьеру 100 студенткам 63 российских вузов из разных регионов. Дружинина рассказала, что изначально проект был небольшим и имел название «Женская лига». Однако, продолжила она, проект поддержали российские власти и Совет Федерации, подарив ему новый масштаб, достигнувший федерального формата. Ранее сообщалось, что в России запустили бесплатное обучение бизнес-психологии для начинающих предпринимателей. Оно было организовано в рамках госпрограммы «Содействие занятости». Также популярная коммерческая платформа «Авито» запустила кампанию в поддержку российских предпринимателей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2022 году форум проходит с 15 по 18 июня, а его тема называется «Новый мир — новые возможности».