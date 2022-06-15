Экс-директора предприятия властей ХМАО осудят за взятку в 22 млн

Бывшего генерального директора АО «УК «Промышленные парки Югры» Андрея Семичева, учредителем которого являются власти Югры, будут судить за коррупционные преступления и превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.
«Обвиняемый в декабре 2018 года и январе 2019 года получил от индивидуального предпринимателя взятки в виде денежных средств на сумму более 22 млн рублей. В свою очередь руководитель общества [АО «УК «Промышленные парки Югры»] создал условия, при которых недвижимое имущество и земельные участки, переданные обществу автономным округом, были реализованы взяткодателю по существенно заниженной цене», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Экс-директора также обвиняют в покупке квартиры, принадлежащей округу, по заниженной цене. После этого, по версии следствия, он сделал в ней за счет предприятия ремонт. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест, а уголовное дело направлено в суд.
Ранее URA.RU рассказывало, что генерального директора компании «Промышленные парки Югры» арестовали в зале суда по ходатайству следствия. До этого он находился под домашним арестом.
Бывшего генерального директора АО «УК «Промышленные парки Югры» Андрея Семичева, учредителем которого являются власти Югры, будут судить за коррупционные преступления и превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый в декабре 2018 года и январе 2019 года получил от индивидуального предпринимателя взятки в виде денежных средств на сумму более 22 млн рублей. В свою очередь руководитель общества [АО «УК «Промышленные парки Югры»] создал условия, при которых недвижимое имущество и земельные участки, переданные обществу автономным округом, были реализованы взяткодателю по существенно заниженной цене», — сообщили URA.RU в ведомстве. Экс-директора также обвиняют в покупке квартиры, принадлежащей округу, по заниженной цене. После этого, по версии следствия, он сделал в ней за счет предприятия ремонт. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест, а уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что генерального директора компании «Промышленные парки Югры» арестовали в зале суда по ходатайству следствия. До этого он находился под домашним арестом.