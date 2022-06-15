Экс-директора предприятия властей ХМАО осудят за взятку в 22 млн

Бывшего генерального директора АО «УК «Промышленные парки Югры» обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего генерального директора АО «УК «Промышленные парки Югры» Андрея Семичева, учредителем которого являются власти Югры, будут судить за коррупционные преступления и превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемый в декабре 2018 года и январе 2019 года получил от индивидуального предпринимателя взятки в виде денежных средств на сумму более 22 млн рублей. В свою очередь руководитель общества [АО «УК «Промышленные парки Югры»] создал условия, при которых недвижимое имущество и земельные участки, переданные обществу автономным округом, были реализованы взяткодателю по существенно заниженной цене», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Экс-директора также обвиняют в покупке квартиры, принадлежащей округу, по заниженной цене. После этого, по версии следствия, он сделал в ней за счет предприятия ремонт. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест, а уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что генерального директора компании «Промышленные парки Югры» арестовали в зале суда по ходатайству следствия. До этого он находился под домашним арестом.