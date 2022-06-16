16 июня 2022

Выходные в Челябинской области будут жаркими и дождливыми. Скрин

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Непогода испортит челябинцам выходные 18 и 19 июня Фото:

Синоптики обещают жителям Челябинской области жару и грозы в ближайшие выходные. Погода начнет портиться уже 17 июня, следует из прогноза регионального ЦГМС.

«Днем 17 июня в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и град. Такая же погода будет в Челябинской области ночью и днем 18 и 19 июня. При этом воздух в субботу и воскресенье будет прогреваться до 26-31 градуса», — пояснили в региональном гидрометцентре.

Ночи обещают быть теплыми: 11-16 градусов. Ветер от 6 метров в секунду будет стихать почти до штиля. В самом Челябинске будет несколько прохладнее — до 25-29 градусов, а осадков ночами 18 и 19 июня не ожидается.

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Синоптики обещают жителям Челябинской области жару и грозы в ближайшие выходные. Погода начнет портиться уже 17 июня, следует из прогноза регионального ЦГМС. «Днем 17 июня в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и град. Такая же погода будет в Челябинской области ночью и днем 18 и 19 июня. При этом воздух в субботу и воскресенье будет прогреваться до 26-31 градуса», — пояснили в региональном гидрометцентре. Ночи обещают быть теплыми: 11-16 градусов. Ветер от 6 метров в секунду будет стихать почти до штиля. В самом Челябинске будет несколько прохладнее — до 25-29 градусов, а осадков ночами 18 и 19 июня не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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