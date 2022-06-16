Челябинские банки подогревают спрос ипотекой за 0,1%

Застройщики и банки предложили несколько программ стимулирования спроса на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске банки, чтобы увеличить спрос на покупку новостроек, предлагают клиентам ипотечные кредиты за 0,1% годовых. Банки и застройщики вывели на рынок схемы, которые могут быть выгодны, но далеко не всем, рассказали URA.RU участники рынка недвижимости.

«Ряд банков сейчас предлагают субсидированные ставки. Допустим, ставка по ипотеке с господдержкой составляет 9%. А банк может снизить ее до 0,1% — на год, три или весь срок кредитования. Но стоимость такого жилья, скорее всего, станет выше приблизительно на 10% », — предупредила руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Дан-инвест» Ирина Тарасенко.

По ее мнению, это может быть выгодно, если заемщик не собирается быстро погашать кредит. Если же цели инвестиционные, то «покупка» низкой ставки может быть нецелесообразна. Каждую ситуацию нужно изучать отдельно. Другая практиковавшаяся схема — программа переселения. В этом случае застройщик оформляет квартиру покупателя в залог и позволяет ему проживать до момента заселения новостройки. Ипотеку в таком случае можно оформить к моменту сдачи дома, а прежнее жилье оставить себе или продать.

«Набирают популярность услуги строительства частных домовладений: организации аккредитуются в банках и предлагаю строительные услуги покупателям земельных участков. Связано с тем, что квартиры сильно подорожали, и люди стали переходить в дома. На руку играют сельская ипотека под низкий, но нефиксированный процент, с фиксированными процентами — семейная ипотека и ипотека с господдержкой», — сказал специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков.

Риэлторы советуют внимательно знакомиться с договорами, которые предлагают заключить банки. Некоторые из них в маркетинговых целях анонсируют низкую ставку, но чтобы ею воспользоваться, потребуется уплатить комиссионное вознаграждение. Оно может доходить до 25% от стоимости кредита.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам