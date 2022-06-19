Ректор МГУ: систему образования нужно усилить в условиях санкций

19 июня 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Система образования в РФ находится на верном пути к усовершенствованию, считает Виктор Садовничий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская система образования должна идти по пути усиления для того, чтобы выдержать санкционное давление западных стран. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. «У нас настолько сильная система образования, нам главное не потерять то, что есть, мы сильнее других стран по образованию. Мне кажется, надо идти путем, который мы начали, усовершенствованием и усилением нашей системы образования», — сказал Садовничий в интервью ТАСС. Помимо этого, ректор МГУ призвал российское научного сообщество не закрываться от сотрудничества с иностранными партнерами. «Сотрудничество в науке, в образовании, безусловно, должно быть открытым, независимым. И мы готовы к этому сотрудничеству… И призываю к сотрудничеству с профессурой, с научными школами других стран. Это не должно, на мой взгляд, быть ограничено. И мы получаем ответные сигналы, многие хотят с нами сотрудничать», — сказал он. Ранее Виктор Садовничий объяснял, что российская система обучения после выхода из Болонского процесса будет опираться на собственный опыт и традиции. Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему 11 апреля 2022 года. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, уточняет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская система образования должна идти по пути усиления для того, чтобы выдержать санкционное давление западных стран. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. «У нас настолько сильная система образования, нам главное не потерять то, что есть, мы сильнее других стран по образованию. Мне кажется, надо идти путем, который мы начали, усовершенствованием и усилением нашей системы образования», — сказал Садовничий в интервью ТАСС. Помимо этого, ректор МГУ призвал российское научного сообщество не закрываться от сотрудничества с иностранными партнерами. «Сотрудничество в науке, в образовании, безусловно, должно быть открытым, независимым. И мы готовы к этому сотрудничеству… И призываю к сотрудничеству с профессурой, с научными школами других стран. Это не должно, на мой взгляд, быть ограничено. И мы получаем ответные сигналы, многие хотят с нами сотрудничать», — сказал он. Ранее Виктор Садовничий объяснял, что российская система обучения после выхода из Болонского процесса будет опираться на собственный опыт и традиции. Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему 11 апреля 2022 года. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, уточняет RT.