19 июня 2022

В Златоусте на комфорт для велосипедистов потратят 41 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция сквера Семейный и земельного участка Плодушка. Одигитриевский монастырь. Челябинск, благоустройство, велодорожка, стрелки, сквер семьи, городская среда
Велодорожка в Златоусте появится в результате голосования жителей Фото:

В Златоусте (Челябинская область) муниципалитет готов потратить на ремонт тротуара с обустройством велодорожки 41 миллион рублей. Как следует из данных сервиса СБИС, работы должны завершиться к 15 октября.

20 июня заявлен тендер для поиска подрядчика по ремонту тротуара с устройством велодорожки по пр. 30-летия Победы от ресторана «Никольский» до разворотного кольца ГИБДД. Работы, как следует из проекта контракта, должны быть выполнены в срок до 15 октября 2022 года.

На объекте планируется укладка асфальта, установка десяти скамеек, такого же количества урн и светильников с люминесцентными лампами. Кроме того, от исполнителя работ ждут прокладку подземных кабелей и навешивание проводов. Среди прочих работ — замена люков колодцев, установка 100 метров бордюров, ограждений, металлических лотков, валка деревьев и корчевка пней.

Муниципалитет взялся ремонтировать объект после того, как за это высказались жители Златоуста. Голосование провели в марте на «Платформе обратной связи» портала «Госуслуги». Из шести предложенных площадок для проведения работ респонденты проголосовали за четыре из них.

Велодорожку в Златоусте оборудуют к осени 2022 года
Фото:

В Златоусте (Челябинская область) муниципалитет готов потратить на ремонт тротуара с обустройством велодорожки 41 миллион рублей. Как следует из данных сервиса СБИС, работы должны завершиться к 15 октября. 20 июня заявлен тендер для поиска подрядчика по ремонту тротуара с устройством велодорожки по пр. 30-летия Победы от ресторана «Никольский» до разворотного кольца ГИБДД. Работы, как следует из проекта контракта, должны быть выполнены в срок до 15 октября 2022 года. На объекте планируется укладка асфальта, установка десяти скамеек, такого же количества урн и светильников с люминесцентными лампами. Кроме того, от исполнителя работ ждут прокладку подземных кабелей и навешивание проводов. Среди прочих работ — замена люков колодцев, установка 100 метров бордюров, ограждений, металлических лотков, валка деревьев и корчевка пней. Муниципалитет взялся ремонтировать объект после того, как за это высказались жители Златоуста. Голосование провели в марте на «Платформе обратной связи» портала «Госуслуги». Из шести предложенных площадок для проведения работ респонденты проголосовали за четыре из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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