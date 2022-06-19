В Златоусте на комфорт для велосипедистов потратят 41 млн рублей

Велодорожка в Златоусте появится в результате голосования жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) муниципалитет готов потратить на ремонт тротуара с обустройством велодорожки 41 миллион рублей. Как следует из данных сервиса СБИС, работы должны завершиться к 15 октября.

20 июня заявлен тендер для поиска подрядчика по ремонту тротуара с устройством велодорожки по пр. 30-летия Победы от ресторана «Никольский» до разворотного кольца ГИБДД. Работы, как следует из проекта контракта, должны быть выполнены в срок до 15 октября 2022 года.

На объекте планируется укладка асфальта, установка десяти скамеек, такого же количества урн и светильников с люминесцентными лампами. Кроме того, от исполнителя работ ждут прокладку подземных кабелей и навешивание проводов. Среди прочих работ — замена люков колодцев, установка 100 метров бордюров, ограждений, металлических лотков, валка деревьев и корчевка пней.

Муниципалитет взялся ремонтировать объект после того, как за это высказались жители Златоуста. Голосование провели в марте на «Платформе обратной связи» портала «Госуслуги». Из шести предложенных площадок для проведения работ респонденты проголосовали за четыре из них.