Посол ЛНР: около 20 мирных жителей вышли с территории «Азота»

21 июня 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

С территории «Азота» эвакуировали еще 20 гражданских Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 20 мирных жителей вышли с территории химзавода «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник. «Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности. Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее на химическом заводе «Азот» в Северодонецке Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских. Первые мирные жители начали выходить через вторую проходную химзавода 12 июня. Согласно данным Минобороны, эвакуации гражданского населения регулярно препятствуют националисты. Однако, как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР, некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Около 20 мирных жителей вышли с территории химзавода «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник. «Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности. Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее на химическом заводе «Азот» в Северодонецке Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских. Первые мирные жители начали выходить через вторую проходную химзавода 12 июня. Согласно данным Минобороны, эвакуации гражданского населения регулярно препятствуют националисты. Однако, как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР, некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться.