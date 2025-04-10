Кириенко поблагодарил Центр «Наследие» за мощную поддержку Донбасса

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность коллективу Центра «Наследие» за их работу и подчеркнул значимость их деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Центра.
«Выражаю благодарность коллективу за усердную работу. Я уверен, что ваши усилия и в дальнейшем будут приносить плодотворные результаты на благо Отечества. Желаю успехов, вдохновения и крепости сил для реализации задуманных проектов», — отметил Кириенко в письме. Оно опубликовано сайте Центра «Наследие».
Кириенко также оценил вклад «Наследия» в развитие регионов России и поддержку традиционных ценностей страны. «Реализуемая Центром программа „Наследие Донбасса“ является ярким примером социального служения и благотворительности. Благородная инициатива по оказанию помощи военнослужащим и жителям исторических регионов России является важнейшей поддержкой и продолжением традиций милосердия, которыми всегда славилась наша страна», — указал Сергей Кириенко.
Представители Центра «Наследие» в ответ на полученное письмо выразили благодарность заместителю руководителя Администрации президента РФ за признание и поддержку. Там отметили, что теплые слова Кириенко придают сил на новые свершения и продолжение благотворительной миссии.
Центр «Наследие» — социально ориентированная некоммерческая организация. Ее создали с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Идея создания «Наследия» принадлежит почетному работнику воспитания и просвещения РФ Андрею Спиридонову. В рамках благотворительной инициативы «Наследие Донбасса» осуществляется доставка гуманитарной помощи в Донбасс.
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