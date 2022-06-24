В Кремле назвали терактом убийство чиновника в Херсоне

В Кремле назвали терактом убийство сотрудника военно-гражданской администрации Херсона Дмитрия Савлученко. Эта ситуация требует особого внимания со стороны военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Там [в Херсоне и в Запорожье] есть наши военные. Конечно, террористическая деятельность требует особого их внимания. [Произошедшее в Херсоне] это ничто иное, как акты терроризма — так к этому и надо относиться», — заявил Песков URA.RU.
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации — директор Департамента по вопросам семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрий Савлученко. Также сообщалось, что предотвращен теракт в гостинице для беженцев.
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