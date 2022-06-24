В Кремле назвали терактом убийство чиновника в Херсоне

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В Кремле назвали терактом убийство херсонского чиновника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле назвали терактом убийство сотрудника военно-гражданской администрации Херсона Дмитрия Савлученко. Эта ситуация требует особого внимания со стороны военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Там [в Херсоне и в Запорожье] есть наши военные. Конечно, террористическая деятельность требует особого их внимания. [Произошедшее в Херсоне] это ничто иное, как акты терроризма — так к этому и надо относиться», — заявил Песков URA.RU.

В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации — директор Департамента по вопросам семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрий Савлученко. Также сообщалось, что предотвращен теракт в гостинице для беженцев.

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В Кремле назвали терактом убийство сотрудника военно-гражданской администрации Херсона Дмитрия Савлученко. Эта ситуация требует особого внимания со стороны военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Там [в Херсоне и в Запорожье] есть наши военные. Конечно, террористическая деятельность требует особого их внимания. [Произошедшее в Херсоне] это ничто иное, как акты терроризма — так к этому и надо относиться», — заявил Песков URA.RU. В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации — директор Департамента по вопросам семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрий Савлученко. Также сообщалось, что предотвращен теракт в гостинице для беженцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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