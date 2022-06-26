Свердловчанам досрочно поднимут зарплаты

27 июня 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

В этом году зарплаты свердловских бюджетников проиндексируют в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплаты свердловчан, работающих в больницах, школах и соцучреждениях, поднимут на 4% с 1 августа. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. Повышение произошло раньше срока — планировалось сделать это только 1 сентября. «Данная индексация направлена на поддержку сотрудников, которые обеспечивают деятельность отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие „майских указов“ президента России. А также работников МФЦ», — пояснили в областном департаменте информполитики. По официальным данным, средняя зарплата в Свердловской области в начале 2022 года составила 51,1 тысячи рублей в месяц. Специалисты сфер здравоохранения и соцуслуг получают в среднем 47,9 тысячи, а представители сферы образования — 41,7 тысячи рублей в месяц. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Зарплаты свердловчан, работающих в больницах, школах и соцучреждениях, поднимут на 4% с 1 августа. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. Повышение произошло раньше срока — планировалось сделать это только 1 сентября. «Данная индексация направлена на поддержку сотрудников, которые обеспечивают деятельность отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие „майских указов“ президента России. А также работников МФЦ», — пояснили в областном департаменте информполитики. По официальным данным, средняя зарплата в Свердловской области в начале 2022 года составила 51,1 тысячи рублей в месяц. Специалисты сфер здравоохранения и соцуслуг получают в среднем 47,9 тысячи, а представители сферы образования — 41,7 тысячи рублей в месяц.