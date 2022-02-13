13 февраля 2022

Свердловским бюджетникам поднимут зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловским бюджетникам проиндексируют зарплату с 1 сентября Фото:

Минимальный размер окладов и ставок бюджетников Свердловской области с сентября вырастет на 4%. Соответствующее постановление об индексации подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. Мера коснется работников лишь тех учреждений, которых не распространяется действие «майских указов» президента Владимира Путина.

«Правительство области постановляет произвести с 1 сентября индексацию заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений <…> путем увеличения минимальных размеров окладов, ставок заработной платы на 4%», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Ответственным за выполнение назначен первый замгубернатора Алексей Шмыков.

По данным на декабрь 2021-го, средние зарплаты в Свердловской области выросли до 47,8 тысячи рублей. За прошлый год прирост составил 9,5%. Больше всего зарплаты выросли у работников сферы IT, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

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Минимальный размер окладов и ставок бюджетников Свердловской области с сентября вырастет на 4%. Соответствующее постановление об индексации подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. Мера коснется работников лишь тех учреждений, которых не распространяется действие «майских указов» президента Владимира Путина. «Правительство области постановляет произвести с 1 сентября индексацию заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений <…> путем увеличения минимальных размеров окладов, ставок заработной платы на 4%», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Ответственным за выполнение назначен первый замгубернатора Алексей Шмыков. По данным на декабрь 2021-го, средние зарплаты в Свердловской области выросли до 47,8 тысячи рублей. За прошлый год прирост составил 9,5%. Больше всего зарплаты выросли у работников сферы IT, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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