Свердловским бюджетникам поднимут зарплаты

Свердловским бюджетникам проиндексируют зарплату с 1 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минимальный размер окладов и ставок бюджетников Свердловской области с сентября вырастет на 4%. Соответствующее постановление об индексации подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. Мера коснется работников лишь тех учреждений, которых не распространяется действие «майских указов» президента Владимира Путина.

«Правительство области постановляет произвести с 1 сентября индексацию заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений <…> путем увеличения минимальных размеров окладов, ставок заработной платы на 4%», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Ответственным за выполнение назначен первый замгубернатора Алексей Шмыков.

По данным на декабрь 2021-го, средние зарплаты в Свердловской области выросли до 47,8 тысячи рублей. За прошлый год прирост составил 9,5%. Больше всего зарплаты выросли у работников сферы IT, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.