В Пермском крае возобновили выдачу подарков новорожденным

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Искорка. Движение помощи онкобольным детям. Челябинск., благотворительный бутик, шапки, детская одежда
Наборы включают в себя детскую одежду, одеяло, пеленки и т. д. Фото:

Минсоцразвития Пермского края возобновил выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Пермском крае сегодня, 27 июня, возобновились поставки в отделы ЗАГС подарков для новорожденных», — сообщили в пресс-службе. В наборы подарков входят: набор одежды, одеяло, пеленки, плед, полотенце и постельное белье.

Ранее поставки подарков в отделы ЗАГСа были прекращены из-за разрыва контракта с подрядчиком. Он проявил себя как недобросовестный поставщик. Как сообщили в министерстве, все подарки должны будут дойти до адресатов, в том числе тех, кто не получил наборы из-за смены подрядчика. Сначала потребность в наборах закроют в Перми, Кунгуре, Нытве, Краснокамске и Пермском районе. В остальную часть края подарки начнут отправлять с 4 июля.

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Минсоцразвития Пермского края возобновил выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Пермском крае сегодня, 27 июня, возобновились поставки в отделы ЗАГС подарков для новорожденных», — сообщили в пресс-службе. В наборы подарков входят: набор одежды, одеяло, пеленки, плед, полотенце и постельное белье. Ранее поставки подарков в отделы ЗАГСа были прекращены из-за разрыва контракта с подрядчиком. Он проявил себя как недобросовестный поставщик. Как сообщили в министерстве, все подарки должны будут дойти до адресатов, в том числе тех, кто не получил наборы из-за смены подрядчика. Сначала потребность в наборах закроют в Перми, Кунгуре, Нытве, Краснокамске и Пермском районе. В остальную часть края подарки начнут отправлять с 4 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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