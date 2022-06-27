В Пермском крае возобновили выдачу подарков новорожденным

27 июня 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Наборы включают в себя детскую одежду, одеяло, пеленки и т. д. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минсоцразвития Пермского края возобновил выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Пермском крае сегодня, 27 июня, возобновились поставки в отделы ЗАГС подарков для новорожденных», — сообщили в пресс-службе. В наборы подарков входят: набор одежды, одеяло, пеленки, плед, полотенце и постельное белье. Ранее поставки подарков в отделы ЗАГСа были прекращены из-за разрыва контракта с подрядчиком. Он проявил себя как недобросовестный поставщик. Как сообщили в министерстве, все подарки должны будут дойти до адресатов, в том числе тех, кто не получил наборы из-за смены подрядчика. Сначала потребность в наборах закроют в Перми, Кунгуре, Нытве, Краснокамске и Пермском районе. В остальную часть края подарки начнут отправлять с 4 июля. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Минсоцразвития Пермского края возобновил выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Пермском крае сегодня, 27 июня, возобновились поставки в отделы ЗАГС подарков для новорожденных», — сообщили в пресс-службе. В наборы подарков входят: набор одежды, одеяло, пеленки, плед, полотенце и постельное белье. Ранее поставки подарков в отделы ЗАГСа были прекращены из-за разрыва контракта с подрядчиком. Он проявил себя как недобросовестный поставщик. Как сообщили в министерстве, все подарки должны будут дойти до адресатов, в том числе тех, кто не получил наборы из-за смены подрядчика. Сначала потребность в наборах закроют в Перми, Кунгуре, Нытве, Краснокамске и Пермском районе. В остальную часть края подарки начнут отправлять с 4 июля.