Тюменцы готовят новое соглашение с ЛНР

Общественные палаты двух регионов готовы к сотрудничеству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Общественная палата Тюменской области намерена заключить соглашение о сотрудничестве с аналогичным органом Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте ОП региона.

«Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев поднял вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой ЛНР. Контакт уже установлен, принято решение пригласить главу ОП ЛНР Алексея Карякина в Тюменскую область для подписания документа», — сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Как ранее писало URA.RU, власти Тюменской области взяли шефство над городом Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. В рамках соглашения тюменцы отремонтируют дороги и больницы в регионе ЛНР. Его также посетил губернатор Александр Моор.

Практика оказания помощи от субъектов России регионам Донбасса появилась на фоне проведения спецоперации. О ее начале на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель действий России — демилитаризация и денацификация соседнего государства.