Власти сообщили о гибели на Украине пермского контрактника

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О дате прощания с погибшим контрактником сообщат позже Фото:

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Пермского края Данил Калиндин. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровского муниципального округа в соцсети «Вконтакте».

«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб разведчик-гранатометчик контрактной службы матрос Данил Иванович Калиндин, 2000 г. р., из поселка Всеволодо-Вильва. Проявив стойкость и мужество, он до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в паблике муниципалитета.

Администрация муниципалитета также выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. О дате прощания с погибшим солдатом будет сообщено позже.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Пермского края Данил Калиндин. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровского муниципального округа в соцсети «Вконтакте». «В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб разведчик-гранатометчик контрактной службы матрос Данил Иванович Калиндин, 2000 г. р., из поселка Всеволодо-Вильва. Проявив стойкость и мужество, он до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в паблике муниципалитета. Администрация муниципалитета также выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. О дате прощания с погибшим солдатом будет сообщено позже. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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