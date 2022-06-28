Власти сообщили о гибели на Украине пермского контрактника

О дате прощания с погибшим контрактником сообщат позже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Пермского края Данил Калиндин. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровского муниципального округа в соцсети «Вконтакте».

«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб разведчик-гранатометчик контрактной службы матрос Данил Иванович Калиндин, 2000 г. р., из поселка Всеволодо-Вильва. Проявив стойкость и мужество, он до конца остался верным воинской присяге», — сообщается в паблике муниципалитета.

Администрация муниципалитета также выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. О дате прощания с погибшим солдатом будет сообщено позже.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.