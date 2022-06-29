Организатор «Ночи музыки» уличил екатеринбуржцев в бардаке

29 июня 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

На фестивале были мусорные баки, но горожане предпочитали им до верху заполненные урны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исполнительный директор музыкального фестиваля «Ночь музыки» Григорий Колмогоров заявил, что в большом количестве мусора на мероприятии виноваты сами екатеринбуржцы, которые игнорировали заранее установленные мусорные баки. Такими мыслями он поделился в разговоре с URA.RU. «Я в конце „Ночи музыки“ шел по городу, и почти все мусорные баки были пустые, потому что люди бросали мусор в урну, даже если видели, что она переполнена. А большие баки, которые специально были установлены, стояли практически пустые», — рассказал директор фестиваля. При этом Колмогоров отметил, что за установку баков отвечала администрация города. Мы направили запрос в департамент информационной политики для уточнения информации, однако на момент публикации новости ответа не поступало. Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки») прошел с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. Например, многие отметили плохой звук на концертных площадках, давку, горы мусора и неадекватное поведение людей. Также во время мероприятия прошло несколько крупных инцидентов: трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая артистку с ног. Также URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Исполнительный директор музыкального фестиваля «Ночь музыки» Григорий Колмогоров заявил, что в большом количестве мусора на мероприятии виноваты сами екатеринбуржцы, которые игнорировали заранее установленные мусорные баки. Такими мыслями он поделился в разговоре с URA.RU. «Я в конце „Ночи музыки“ шел по городу, и почти все мусорные баки были пустые, потому что люди бросали мусор в урну, даже если видели, что она переполнена. А большие баки, которые специально были установлены, стояли практически пустые», — рассказал директор фестиваля. При этом Колмогоров отметил, что за установку баков отвечала администрация города. Мы направили запрос в департамент информационной политики для уточнения информации, однако на момент публикации новости ответа не поступало. Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки») прошел с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. Например, многие отметили плохой звук на концертных площадках, давку, горы мусора и неадекватное поведение людей. Также во время мероприятия прошло несколько крупных инцидентов: трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая артистку с ног. Также URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.