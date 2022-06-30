Тагильского таксиста хотят посадить на 23 года за убийство

Таксисту из Нижнего Тагила Марату Имашеву, который, по версии следствия, изнасиловал, ограбил, зарезал и бросил в кустах пассажирку Александру Иньшину, запросили 23 года лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе. Имашеву вменяют убийство, сопряженное с разбоем, изнасилование и другие действия сексуального характера.
По версии следствия, 6 июня 2021 года Имашев согласился отвезти Иньшину в сторону Верхней Пышмы. Когда девушка села рядом с ним в машину, Имашев увидел ее драгоценности и решил убить девушку. Он остановил автомобиль на трассе «Екатеринбург — Серов», достал нож и пластиковые хомуты, связал и изнасиловал Иньшину на обочине.
Затем он душил девушку, пока она не потеряла сознание, а затем несколько раз ударил ножом в шею. Посчитав, что девушка умерла, Имашев, по версии следствия, взял ее драгоценности и уехал, но потом вернулся на место происшествия и забрал куртку Иньшиной, которая медленно умирала от ударов ножом.
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