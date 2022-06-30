30 июня 2022

Тагильского таксиста хотят посадить на 23 года за убийство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Полицейские задержали таксиста по горячим следам Фото:

Таксисту из Нижнего Тагила Марату Имашеву, который, по версии следствия, изнасиловал, ограбил, зарезал и бросил в кустах пассажирку Александру Иньшину, запросили 23 года лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе. Имашеву вменяют убийство, сопряженное с разбоем, изнасилование и другие действия сексуального характера.

По версии следствия, 6 июня 2021 года Имашев согласился отвезти Иньшину в сторону Верхней Пышмы. Когда девушка села рядом с ним в машину, Имашев увидел ее драгоценности и решил убить девушку. Он остановил автомобиль на трассе «Екатеринбург — Серов», достал нож и пластиковые хомуты, связал и изнасиловал Иньшину на обочине.

Затем он душил девушку, пока она не потеряла сознание, а затем несколько раз ударил ножом в шею. Посчитав, что девушка умерла, Имашев, по версии следствия, взял ее драгоценности и уехал, но потом вернулся на место происшествия и забрал куртку Иньшиной, которая медленно умирала от ударов ножом.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Таксисту из Нижнего Тагила Марату Имашеву, который, по версии следствия, изнасиловал, ограбил, зарезал и бросил в кустах пассажирку Александру Иньшину, запросили 23 года лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе. Имашеву вменяют убийство, сопряженное с разбоем, изнасилование и другие действия сексуального характера. По версии следствия, 6 июня 2021 года Имашев согласился отвезти Иньшину в сторону Верхней Пышмы. Когда девушка села рядом с ним в машину, Имашев увидел ее драгоценности и решил убить девушку. Он остановил автомобиль на трассе «Екатеринбург — Серов», достал нож и пластиковые хомуты, связал и изнасиловал Иньшину на обочине. Затем он душил девушку, пока она не потеряла сознание, а затем несколько раз ударил ножом в шею. Посчитав, что девушка умерла, Имашев, по версии следствия, взял ее драгоценности и уехал, но потом вернулся на место происшествия и забрал куртку Иньшиной, которая медленно умирала от ударов ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...