В екатеринбургской IKEA ввели ограничения для распродажи

Купить в магазине можно не все Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудник екатеринбургского филиала шведских магазинов IKEA не смог купить все, что хотел, из-за ограничения на число товаров, отпускаемых в одни руки. Об этом рассказал сам работник на правах анонимности.

«Знакомые через меня сделали в IKEA большой заказ, но мне удалось купить только меньшую часть из списка. Весь ассортимент был в наличии, но для работников магазина сделали ограничение по числу товаров в одни руки. Когда я на сайте пытался положить в корзину слишком много изделий, оказалось, что существует лимит», — пояснил работник шведской сети. Коснется ли ограничение простых горожан, для которых онлайн-распродажа начнется 5 августа, собеседник не знает.

Ранее URA.RU сообщало, что работники екатеринбургской IKEA придумали, как обхитрить начальство: они берут на себя заказы друзей на сотни тысяч рублей. На маркетплэйсах товары знаменитого бренда перепродаются в разы дороже, чем на сайте магазина.