30 июня 2022

В центре Челябинска выловили утопленника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи и места для купания города Кургана, водоем, отдых на воде, утопленник, пляжи, человек в воде, купающиеся, тонущий, руки
Личность утонувшего мужчины выясняется Фото:

В центре Челябинска в реке Миасс 1 июля выловили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской службы спасения, тело мужчины нашли рядом с мостом на улице Рыбопитомник.

«Сотрудники полиции обратились к спасателям за помощью в извлечении тела неизвестного мужчины. Спасатели Челябинской городской службы спасения прибыли на место и вытащили погибшего из воды», — сообщили URA.RU в службе спасения.

Там добавили, что, судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска у кинотеатра «Родина» в реке Миасс утонул мужчина. Его тело было найдено в тот же день. По предварительным данным, утонувший был инвалидом второй группы.

При транспортировке тела на берег использовались специальные защитные костюмы Л-1 и веревка
Фото:
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В центре Челябинска в реке Миасс 1 июля выловили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской службы спасения, тело мужчины нашли рядом с мостом на улице Рыбопитомник. «Сотрудники полиции обратились к спасателям за помощью в извлечении тела неизвестного мужчины. Спасатели Челябинской городской службы спасения прибыли на место и вытащили погибшего из воды», — сообщили URA.RU в службе спасения. Там добавили, что, судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска у кинотеатра «Родина» в реке Миасс утонул мужчина. Его тело было найдено в тот же день. По предварительным данным, утонувший был инвалидом второй группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...