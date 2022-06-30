Личность утонувшего мужчины выясняется Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В центре Челябинска в реке Миасс 1 июля выловили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской службы спасения, тело мужчины нашли рядом с мостом на улице Рыбопитомник.

«Сотрудники полиции обратились к спасателям за помощью в извлечении тела неизвестного мужчины. Спасатели Челябинской городской службы спасения прибыли на место и вытащили погибшего из воды», — сообщили URA.RU в службе спасения.

Там добавили, что, судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска у кинотеатра «Родина» в реке Миасс утонул мужчина. Его тело было найдено в тот же день. По предварительным данным, утонувший был инвалидом второй группы.

При транспортировке тела на берег использовались специальные защитные костюмы Л-1 и веревка Фото: пресс-служба челябинской городской службы спасения

Фото: пресс-служба челябинской городской службы спасения