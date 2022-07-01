Власти Челябинска распродают старые троллейбусы

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Продать планируется 65 троллейбусов Фото:

Старые городские троллейбусы выставлены на продажу в Челябинске. Деньги от их реализации пойдут в казну региона, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«С целью освобождения площадки троллейбусного депо и передачи ее концессионеру под реконструкцию, проводится продажа имущества. На текущей неделе завершена процедура определения организаций, которые приобретают троллейбусы, не пригодные к эксплуатации», — уточнили в организации.

Продать планируется 65 троллейбусов. Сроки реализации транспорта не уточняются.

Ранее сообщалось, что холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») планирует выпускать на новом производстве в Челябинске до 1,5 тыс. единиц городской колесной техники в год. Первым заказом, который разместят на производстве в Челябинске, будет поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. В город пойдут 168 машин.

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Старые городские троллейбусы выставлены на продажу в Челябинске. Деньги от их реализации пойдут в казну региона, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». «С целью освобождения площадки троллейбусного депо и передачи ее концессионеру под реконструкцию, проводится продажа имущества. На текущей неделе завершена процедура определения организаций, которые приобретают троллейбусы, не пригодные к эксплуатации», — уточнили в организации. Продать планируется 65 троллейбусов. Сроки реализации транспорта не уточняются. Ранее сообщалось, что холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») планирует выпускать на новом производстве в Челябинске до 1,5 тыс. единиц городской колесной техники в год. Первым заказом, который разместят на производстве в Челябинске, будет поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. В город пойдут 168 машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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