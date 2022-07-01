Власти Челябинска распродают старые троллейбусы

Старые городские троллейбусы выставлены на продажу в Челябинске. Деньги от их реализации пойдут в казну региона, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
«С целью освобождения площадки троллейбусного депо и передачи ее концессионеру под реконструкцию, проводится продажа имущества. На текущей неделе завершена процедура определения организаций, которые приобретают троллейбусы, не пригодные к эксплуатации», — уточнили в организации.
Продать планируется 65 троллейбусов. Сроки реализации транспорта не уточняются.
Ранее сообщалось, что холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») планирует выпускать на новом производстве в Челябинске до 1,5 тыс. единиц городской колесной техники в год. Первым заказом, который разместят на производстве в Челябинске, будет поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. В город пойдут 168 машин.
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