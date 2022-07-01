ЛНР: тысячи бойцов теробороны ВСУ находятся в Лисичанске

02 июля 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Бойцов территориальной обороны ВСУ привлекли из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящее время в Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов территориальной обороны Вооруженных сил Украины, они задействованы для защиты иностранных наемников. Несмотря на это, в ближайшее время город ждет полное освобождение, об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. «Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2 150 „одноразовых бойцов“. Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — сказал Киселев, передает его слова ТАСС. Помощник министра добавил, что силы ЛНР и РФ готовятся в ближайшее время целиком освободить Лисичанск. «В ближайшие дни готовится полное освобождение Лисичанска, — сообщил он. По его словам, все равно, сколько там находится украинских бойцов, неважно какое сопротивление они готовы оказать российским военнослужащим, «денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого», — резюмировал официальный представитель МВД ЛНР. Российские военные подавляют огневые позиции ВСУ под Лисичанском. На видео попали кадры, как российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск, сообщалось ранее. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В настоящее время в Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов территориальной обороны Вооруженных сил Украины, они задействованы для защиты иностранных наемников. Несмотря на это, в ближайшее время город ждет полное освобождение, об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. «Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2 150 „одноразовых бойцов“. Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — сказал Киселев, передает его слова ТАСС. Помощник министра добавил, что силы ЛНР и РФ готовятся в ближайшее время целиком освободить Лисичанск. «В ближайшие дни готовится полное освобождение Лисичанска, — сообщил он. По его словам, все равно, сколько там находится украинских бойцов, неважно какое сопротивление они готовы оказать российским военнослужащим, «денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого», — резюмировал официальный представитель МВД ЛНР. Российские военные подавляют огневые позиции ВСУ под Лисичанском. На видео попали кадры, как российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск, сообщалось ранее. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.