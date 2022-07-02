Власти Сургута призвали воздержаться от автослета у дома южанки

Власти Сургута призвали жителей воздержаться от проведения незаконного автопробега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Сургута призвали автолюбителей воздержаться от несанкционированного автопробега возле дома южанки, устроившей скандал и оскорбляющей русских. Сообщение об этом появилось в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте».

«Автопробег является демонстрацией с использованием транспортных средств. Проведение указанного мероприятия в установленном законом порядке возможно только при согласовании места, времени и маршрута публичного мероприятия. Уведомление о проведении указанного автопробега в Администрацию города не поступало, призываем жителей города воздержаться от участия в такого рода несанкционированных мероприятиях», — сообщается в официальной группе администрации. Власти города поясняют, что участие в несанкционированном автопробеге может привести к привлечению к административной ответственности как организаторов, так и участников.

Прокуратурой Сургута проводится проверка сведений, опубликованных в средствах массовой информации. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Сургуте. Южанка, в ответ на просьбу провести воспитательную беседу с ребенком, оскорбила мужчину и весь русский народ. Ее поведение осудила мусульманская община, женщина принесла свои извинения, на нее заведено административное дело, в знак возмущения, жители Сургута решили устроить возле дома женщины автопробег.

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