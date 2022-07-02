Улица Цвиллинга является одной из центральных в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улице Цвиллинга, одной из центральных в Челябинске, завершаются работы по комплексному благоустройству. Об этом сообщили на официальной странице министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соцсетях.

«Подобный сложный проект по ремонту трамвайной линии с одновременным возведением трамвайных платформ по современным стандартам реализуется в Челябинске впервые. На текущий момент обрамлены границы всех остановок бордюрным камнем, начинается мощение платформ плиткой, завезены первые элементы будущих павильонов, подводится питание для их освещения. Для комфорта пассажиров подобрана крупноформатная плитка без фаски», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что для удобства пассажиров также будут установлены просторные павильоны с широкой крышей. Кроме того, вдоль всех платформ поставят прозрачные ограждения с защитой от брызг.

На улице Цвиллинга появятся удобные платформы Telegram-канал министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Плитка подобрана без фасок Telegram-канал министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области