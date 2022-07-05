Володин назвал Украину террористическим государством

05 июля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

По мнению Володина, США и западные страны заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина превратилась в террористическое государство, а президент Зеленский возглавляет преступный режим. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Мы делаем все, чтобы решить вопросы обеспечения безопасности наших граждан. Украина превратилась в террористическое государство. Их президент возглавляет преступный режим. Надо делать все, чтобы успешно была завершена СВО», — заявил Володин. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Он заявил также, что действия ВСУ носят преступный характер и ответ на них будет очень жестким. Так Володин прокомментировал обстрелы украинскими вооруженными силами российских городов. По мнению Володина, США и западные страны заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше. «Для них граждане Украины — расходный материал», — добавил он. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от националистов и киевского режима. Накануне ВСУ обстреляли жилые дома в российском Белгороде, погибли пять человек. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина превратилась в террористическое государство, а президент Зеленский возглавляет преступный режим. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Мы делаем все, чтобы решить вопросы обеспечения безопасности наших граждан. Украина превратилась в террористическое государство. Их президент возглавляет преступный режим. Надо делать все, чтобы успешно была завершена СВО», — заявил Володин. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Он заявил также, что действия ВСУ носят преступный характер и ответ на них будет очень жестким. Так Володин прокомментировал обстрелы украинскими вооруженными силами российских городов. По мнению Володина, США и западные страны заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше. «Для них граждане Украины — расходный материал», — добавил он. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от националистов и киевского режима. Накануне ВСУ обстреляли жилые дома в российском Белгороде, погибли пять человек.