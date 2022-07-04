Жительница Белгорода рассказала подробности о жертвах обстрела

04 июля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Количество погибших при обстреле Белгорода выросло до пяти (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стали известны личности погибших в результате обстрела жителей Белгорода. Все они были из одной семьи, сообщила родственница погибших. «Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей. Девочке было 22 года, мальчику должно было 16 исполниться в августе. Также мама Ольги погибла, Татьяна», — рассказала родственница семьи РИА «Новости». Двух последних погибших нашли 3 июля после обеда. Ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Первоначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели четырех человек. «Четыре человека ранены, один из них ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Четыре человека погибли, один из них гражданин РФ, трое граждане Украины», — сообщал он. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Стали известны личности погибших в результате обстрела жителей Белгорода. Все они были из одной семьи, сообщила родственница погибших. «Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей. Девочке было 22 года, мальчику должно было 16 исполниться в августе. Также мама Ольги погибла, Татьяна», — рассказала родственница семьи РИА «Новости». Двух последних погибших нашли 3 июля после обеда. Ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Первоначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели четырех человек. «Четыре человека ранены, один из них ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Четыре человека погибли, один из них гражданин РФ, трое граждане Украины», — сообщал он. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ.