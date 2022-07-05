Жители Сургута три года пытаются съехать из бракованных квартир

06 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В квартирах просел потолок, а в несущих стенах трещины Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Сургута более трех лет пытаются доказать, что им продали бракованные квартиры и в них нельзя жить. Но в мэрии не находят причин для переселения. URA.RU об этом рассказала местная жительница Оксана Остапчук, представляющая интересы одного из собственников. «Межведомственная комиссия ХМАО признала наши квартиры непригодными, направила им [в мэрию Сургута] заключение об этом. Соответственно, дальше должно было вынесено постановление и распоряжение за подписью главы города. После этого они [мэрия] должна выкупить эти квартиры у нас или предоставить жилое помещение. Это все законом описано», — сообщила Остапчук. В свою очередь администрация города обязала собственников ремонтировать свои квартиры, ссылаясь на заключение эксперта. «Принимая во внимание заключение эксперта о возможности выполнения квартире по улице Крылова работ по приведению жилого помещения в нормативное техническое состояние, следует, что собственник жилого помещения обязан самостоятельно провести комплекс строительно-восстановительных работ. Но если это строительный брак, то обязан обратиться к застройщику в досудебном порядке», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. Покупатели квартир в ответ обратились в правительство ХМАО, так как строительная компания, которая и продала людям жилье, обанкротилась. Своими же силами провести ремонт не получается: это дорого и долго. «Мой брат, как собственник помещения, которое признано непригодным, практически бомж. Он в нем не может проживать и до сих пор оплачивает ипотеку и коммунальные расходы. У него остается 10 тысяч на проживание. Это ниже, чем МРОТ», — добавила Остапчук. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители разрушающегося 16-этажного дома собираются заказать независимую экспертизу. Это позволит подтвердить или опровергнуть одну из возможных причин разрушения здания. Речь идет о незаконных перепланировках. По словам жителей дома, многоэтажка покрылась трещинами с первого по четвертый этаж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Сургута более трех лет пытаются доказать, что им продали бракованные квартиры и в них нельзя жить. Но в мэрии не находят причин для переселения. URA.RU об этом рассказала местная жительница Оксана Остапчук, представляющая интересы одного из собственников. «Межведомственная комиссия ХМАО признала наши квартиры непригодными, направила им [в мэрию Сургута] заключение об этом. Соответственно, дальше должно было вынесено постановление и распоряжение за подписью главы города. После этого они [мэрия] должна выкупить эти квартиры у нас или предоставить жилое помещение. Это все законом описано», — сообщила Остапчук. В свою очередь администрация города обязала собственников ремонтировать свои квартиры, ссылаясь на заключение эксперта. «Принимая во внимание заключение эксперта о возможности выполнения квартире по улице Крылова работ по приведению жилого помещения в нормативное техническое состояние, следует, что собственник жилого помещения обязан самостоятельно провести комплекс строительно-восстановительных работ. Но если это строительный брак, то обязан обратиться к застройщику в досудебном порядке», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. Покупатели квартир в ответ обратились в правительство ХМАО, так как строительная компания, которая и продала людям жилье, обанкротилась. Своими же силами провести ремонт не получается: это дорого и долго. «Мой брат, как собственник помещения, которое признано непригодным, практически бомж. Он в нем не может проживать и до сих пор оплачивает ипотеку и коммунальные расходы. У него остается 10 тысяч на проживание. Это ниже, чем МРОТ», — добавила Остапчук. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители разрушающегося 16-этажного дома собираются заказать независимую экспертизу. Это позволит подтвердить или опровергнуть одну из возможных причин разрушения здания. Речь идет о незаконных перепланировках. По словам жителей дома, многоэтажка покрылась трещинами с первого по четвертый этаж.