Толпа екатеринбуржцев остановила движение трамвая. Видео

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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, трамвай, весна в городе
Екатеринбуржцы остановили движение трамвая Фото:

Группа екатеринбуржцев перекрыла движение трамваю на улице Луначарского. Об этом рассказали очевидцы.

«Толпа не давала проехать трамваю. Инцидент произошел на улице Луначарского в Екатеринбурге», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

На кадрах видно, что несколько жителей города вышли на проезжую часть и организовали помехи движению общественного транспорта. Один из екатеринбуржцев залез на трамвай, другой стучал дворниками по лобовому стеклу транспорта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и ЕМУП «Гортранс». На момент выхода новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что движение трамваев в Екатеринбурге остановилось из-за обрыва контактных проводов. Движение общественного транспорта остановилось на перекрестке улиц Малышева — Гагарина, парализовав путь трамваев в обе стороны.

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Группа екатеринбуржцев перекрыла движение трамваю на улице Луначарского. Об этом рассказали очевидцы. «Толпа не давала проехать трамваю. Инцидент произошел на улице Луначарского в Екатеринбурге», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что несколько жителей города вышли на проезжую часть и организовали помехи движению общественного транспорта. Один из екатеринбуржцев залез на трамвай, другой стучал дворниками по лобовому стеклу транспорта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и ЕМУП «Гортранс». На момент выхода новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что движение трамваев в Екатеринбурге остановилось из-за обрыва контактных проводов. Движение общественного транспорта остановилось на перекрестке улиц Малышева — Гагарина, парализовав путь трамваев в обе стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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