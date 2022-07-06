Группа екатеринбуржцев перекрыла движение трамваю на улице Луначарского. Об этом рассказали очевидцы.
«Толпа не давала проехать трамваю. Инцидент произошел на улице Луначарского в Екатеринбурге», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
На кадрах видно, что несколько жителей города вышли на проезжую часть и организовали помехи движению общественного транспорта. Один из екатеринбуржцев залез на трамвай, другой стучал дворниками по лобовому стеклу транспорта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и ЕМУП «Гортранс». На момент выхода новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что движение трамваев в Екатеринбурге остановилось из-за обрыва контактных проводов. Движение общественного транспорта остановилось на перекрестке улиц Малышева — Гагарина, парализовав путь трамваев в обе стороны.
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