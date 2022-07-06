06 июля 2022

В Пермском крае выпал крупный град. «Природа удивляет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зонт, непогода, осадки, дождь
По своей сути град — это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы Фото:

На территории Соликамска (Пермский край) 6 июля выпал град, причем, совсем немаленький, рассказывают очевидцы в интернете. Фото и видео этого природного явления пользователи публикуют в соцсети «ВКонтакте».

«Природа нас сегодня удивляет», — поведала Екатерина Симон, выложив несколько фотографий на своей личной странице. «Дождь не обещали, поэтому был град и реки воды на улицах Соликамска», — написано на странице сообщества «Радио „СОЛИКАМСК ФМ“ 100.5 Реклама».

О том, что на территории Урала установится жаркая погода, URA.RU писало ранее. Ближе к выходным в большинстве регионов прогнозируют 30-градусную жару. Также, согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического цента, вместе с теплом В Пермский край вернутся грозы.

Вид, строение и размеры градин, отличаются большим разнообразием
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Градины такого размера могут нанести существенный урон имуществу граждан
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Пользователи фотографируют градины на ладони, чтобы продемонстрировать реальный размер
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На территории Соликамска (Пермский край) 6 июля выпал град, причем, совсем немаленький, рассказывают очевидцы в интернете. Фото и видео этого природного явления пользователи публикуют в соцсети «ВКонтакте». «Природа нас сегодня удивляет», — поведала Екатерина Симон, выложив несколько фотографий на своей личной странице. «Дождь не обещали, поэтому был град и реки воды на улицах Соликамска», — написано на странице сообщества «Радио „СОЛИКАМСК ФМ“ 100.5 Реклама». О том, что на территории Урала установится жаркая погода, URA.RU писало ранее. Ближе к выходным в большинстве регионов прогнозируют 30-градусную жару. Также, согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического цента, вместе с теплом В Пермский край вернутся грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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