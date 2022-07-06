По своей сути град — это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории Соликамска (Пермский край) 6 июля выпал град, причем, совсем немаленький, рассказывают очевидцы в интернете. Фото и видео этого природного явления пользователи публикуют в соцсети «ВКонтакте».

«Природа нас сегодня удивляет», — поведала Екатерина Симон, выложив несколько фотографий на своей личной странице. «Дождь не обещали, поэтому был град и реки воды на улицах Соликамска», — написано на странице сообщества «Радио „СОЛИКАМСК ФМ“ 100.5 Реклама».

О том, что на территории Урала установится жаркая погода, URA.RU писало ранее. Ближе к выходным в большинстве регионов прогнозируют 30-градусную жару. Также, согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического цента, вместе с теплом В Пермский край вернутся грозы.

Вид, строение и размеры градин, отличаются большим разнообразием Фото: VK, личная страница — Екатерина Симон

Градины такого размера могут нанести существенный урон имуществу граждан Фото: VK, личная страница — Екатерина Симон

Пользователи фотографируют градины на ладони, чтобы продемонстрировать реальный размер Фото: VK, личная страница — Екатерина Симон