На территории Соликамска (Пермский край) 6 июля выпал град, причем, совсем немаленький, рассказывают очевидцы в интернете. Фото и видео этого природного явления пользователи публикуют в соцсети «ВКонтакте».
«Природа нас сегодня удивляет», — поведала Екатерина Симон, выложив несколько фотографий на своей личной странице. «Дождь не обещали, поэтому был град и реки воды на улицах Соликамска», — написано на странице сообщества «Радио „СОЛИКАМСК ФМ“ 100.5 Реклама».
О том, что на территории Урала установится жаркая погода, URA.RU писало ранее. Ближе к выходным в большинстве регионов прогнозируют 30-градусную жару. Также, согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического цента, вместе с теплом В Пермский край вернутся грозы.
Вид, строение и размеры градин, отличаются большим разнообразием
Фото: VK, личная страница — Екатерина Симон
Градины такого размера могут нанести существенный урон имуществу граждан
Фото: VK, личная страница — Екатерина Симон
Пользователи фотографируют градины на ладони, чтобы продемонстрировать реальный размер
Фото: VK, личная страница — Екатерина Симон
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На территории Соликамска (Пермский край) 6 июля выпал град, причем, совсем немаленький, рассказывают очевидцы в интернете. Фото и видео этого природного явления пользователи публикуют в соцсети «ВКонтакте». «Природа нас сегодня удивляет», — поведала Екатерина Симон, выложив несколько фотографий на своей личной странице. «Дождь не обещали, поэтому был град и реки воды на улицах Соликамска», — написано на странице сообщества «Радио „СОЛИКАМСК ФМ“ 100.5 Реклама». О том, что на территории Урала установится жаркая погода, URA.RU писало ранее. Ближе к выходным в большинстве регионов прогнозируют 30-градусную жару. Также, согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического цента, вместе с теплом В Пермский край вернутся грозы.