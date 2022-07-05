В Пермский край вместе с жарой вернутся грозы

В Пермском крае перед жаркой погодой пройдут грозы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического центра 6 июля в крае установится жаркая погода с вероятностью кратковременных дождей и гроз. Данные о погоде опубликованы на сайте Пермского ЦГМС.

«С севера по восточной половине региона будет опускаться ложбина с фронтальной системой, принесет утром и днем кратковременные дожди, во второй половине дня в отдельных районах прогремят грозы <…> Температурный фон достигнет климатической нормы: ночью 9…14°, днем 24…29°», — сообщают синоптики. При этом столицу Прикамья осадки, вероятнее всего, не заденут, а воздух в Перми прогреется до +26°С.

Днем возможны порывы северо-западного ветра до скорости 14 метров в секунду. На последующие дни ожидается дальнейшее повышение температуры. Столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Перми и соседнего Урала установится жаркая погода. Ближе к выходным в большинстве регионов прогнозируют 30 градусов тепла по Цельсию и выше.

Прогноз погоды от Пермского ЦГМС на 6 июля скриншот: сайт Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды