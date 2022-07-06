ВСУ обстреливают таможенные пункты пропуска на границе с Россией

07 июля 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Пропускные пункты ФТС на границе между Россией и Украиной подвергаются целенаправленным атакам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пункты пропуска Федеральной таможенной службы (ФТС) России подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. «Обстрелы идут практически постоянно», — сказал он РИА «Новости». Также Давыдов уточнил, что пропускные пункты на границе между Россией и Украиной подвергаются именно целенаправленным атакам. Зачастую нападения происходят в тот момент, когда там находятся гражданские люди или украинские беженцы. Давыдов пояснил, что атаки ведутся с беспилотников, к которым привязывают взрывчатку и затем сбрасывают ее. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. Пострадавших нет, сообщало RT. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. За это время ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы. В частности, в начале июля ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде. Тогда в результате атак погибли пять человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Украина превратилась в террористическое государство, а президент Зеленский возглавляет преступный режим. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Пункты пропуска Федеральной таможенной службы (ФТС) России подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. «Обстрелы идут практически постоянно», — сказал он РИА «Новости». Также Давыдов уточнил, что пропускные пункты на границе между Россией и Украиной подвергаются именно целенаправленным атакам. Зачастую нападения происходят в тот момент, когда там находятся гражданские люди или украинские беженцы. Давыдов пояснил, что атаки ведутся с беспилотников, к которым привязывают взрывчатку и затем сбрасывают ее. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. Пострадавших нет, сообщало RT. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. За это время ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы. В частности, в начале июля ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде. Тогда в результате атак погибли пять человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Украина превратилась в террористическое государство, а президент Зеленский возглавляет преступный режим.