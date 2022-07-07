Поймать рыбаков с уловом помогла фотоловушка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники нацпарка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) задержали двух любителей запрещенной рыбалки с форелью на руках. Как сообщил замдиректора по охране Павел Юмин, полицейские принимают решение о возбуждении уголовного дела.

«У двух мужчин изъяли не только две удочки, но и улов — 17 голов кумжи, ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу. На месте был оформлен протокол. Материалы по факту незаконной ловли переданы в полицию для возбуждения уголовного дела», — рассказал Юмин на сайте учреждения.

Поймать нарушителей помогла фотоловушка. Персонал парка заметил, как двое мужчин проследовали в лес с предметами, похожими на удочки. Через полчаса на место прибыла оперативная группа. По следам она нашла оставленный за границами территории «Таганая» автомобиль. Спустя сутки появились и сами браконьеры.

Мужчины знали, что рыбная ловля на территории нацпарка запрещена. Браконьеры — один житель Кусы, другой — села Александровка. По словам нарушителей, они надеялись, что повезет и удастся уйти незамеченными.

Нарушители в Златоусте наловили форели и теперь ждут возбуждения уголовного дела Фото: нацпарк «Таганай»

Ценная рыба, обитающая в нацпарке, занесена в Красную книгу Фото: нацпарк «Таганай»