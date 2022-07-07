Менеджеры IKEA уговаривают екатеринбуржцев что-нибудь купить. «Названивают каждую минуту!»

08 июля 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

В екатеринбургском магазине IKEA произошел массовый сбой в системе онлайн-заказов через интернет-магазин. Из-за сбоя менеджеры магазина не знают, что клиент уже приобрел свой заказ и забрал его из магазина, и начинают названивать покупателю, сообщила читательница URA.RU. «На днях я чудом смогла заказать несколько товаров в IKEA. Оплатила их, приехала в магазин и забрала. А сегодня с самого утра меня донимают назойливыми звонками с предложением оплатить заказ и забрать его! За 10 минут позвонили пять разных менеджеров, все с одним и тем же вопросом: хочу ли я выкупить свой заказ? Пришлось каждому объяснять, что я уже все оплатила и забрала», — поделилась с агентством свердловчанка. Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга пожаловались на проблемы с доступом к сайту онлайн-магазина IKEA, устроившего распродажу. Недавно в столице Урала стартовала выдача первых онлайн-заказов счастливчикам, которым удалось попасть на сайт. Корреспондент URA.RU отправился в ТРЦ «Мега», чтобы запечатлеть тех, кто первым получил покупки. Также агентство сообщало, что екатеринбурженка раскрыла, как ей удалось заказать вещи в IKEA. Шведская компания IKEA объявила о старте онлайн-распродажи 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут.