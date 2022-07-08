Свердловские дети останутся без зубов из-за очереди в больнице

Свердловские дети ждут очереди месяцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области дети месяцами ждут лечения у стоматолога. Такая ситуация сложилась в Многопрофильном клиническом медицинском центре «Бонум». Родители беспокоятся, что у детей успеют выпасть зубы, пока придет их очередь. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Ребенку необходимо пройти стоматологическое лечение. Стоим в очереди уже более 14 месяцев! Примут, когда все зубы отвалятся», — возмущен житель Екатеринбурга Михаил.

По словам другой горожанки, в момент записи на лечение предупреждают, что ждать долго, но эти сроки не соблюдаются. «Каждый раз звонишь в „Бонум“ и слышишь — очередь не подошла. Изначально говорили, что ждать не более 6-7 месяцев. Уже прошло десять», — посетовала Ирина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило. В «Бонуме» на телефонный звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева раскритиковала работу главврачей за очереди в поликлиниках в разгар пандемии COVID. Претензия заключается в неправильно выстроенной работе call-центров.

Очереди появились в больницах Свердловской области в начале февраля из-за резкого роста больных коронавирусом. Горожане рассказали, что многие пришли в больницу из-за того, что не смогли дозвониться до врача. Позднее минздрав внес коррективы в лечение заразившихся коронавирусом.