У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система 09 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 + Самолет вылетел из Санкт-Петербурга и собирался лететь в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, произошел полный отказ навигационного оборудования. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «8 июля при выполнении полета экипаж воздушного судна доложил о полном отказе навигационного оборудования, запросил векторение для возврата на аэродром вылета Санкт-Петербург (Пулково). Посадка благополучно в 19:15», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе SVR173 Санкт-Петербург (Пулково) — Екатеринбург «Уральских авиалиний». Его выполняет самолет А-320. В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что самолет исправен и выполняет рейсы согласно расписанию. В конце апреля с самолетом «Уральских авиалиний» произошел такой же инцидент. Судно летело из Раменского в Худжанд, когда отказала навигационная система. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . У самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, произошел полный отказ навигационного оборудования. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «8 июля при выполнении полета экипаж воздушного судна доложил о полном отказе навигационного оборудования, запросил векторение для возврата на аэродром вылета Санкт-Петербург (Пулково). Посадка благополучно в 19:15», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе SVR173 Санкт-Петербург (Пулково) — Екатеринбург «Уральских авиалиний». Его выполняет самолет А-320. В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что самолет исправен и выполняет рейсы согласно расписанию. В конце апреля с самолетом «Уральских авиалиний» произошел такой же инцидент. Судно летело из Раменского в Худжанд, когда отказала навигационная система. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям