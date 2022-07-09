Мэр Нижнего Тагила показал, как стряпал пирог с внучкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал видео и рассказал, что стряпает вместе с внучкой пирог «Семейка». В комментариях подписчики предложили им отправиться на битву кондитеров. Видео Пинаев выложил на своей личной странице «ВКонтакте».

«В гостях внучка, стряпаем пирог „Семейка“», — написал мэр. Через полчаса он выложил фото с готовым пирогом, подписав его «Вот и результат!». В комментариях многие восхищаются внучкой Пинаева, которая стряпала пирог, и советуют мэру отправлять ее на конкурс «Битва кондитеров». Кто-то попросил рецепт пирога. «Красота», «Выглядит очень аппетитно и наверное ооочень вкусно! Приятного чаепития!», — пишут пользователи.

Ранее URA.RU сообщало, что Владислав Пинаев прокомментировал арт-объект, который появился на раскопках тротуара на перекрестке Мира — Строителей в Нижнем Тагиле. Мэр ответил, что многие хотят, чтобы все было сделано быстро, но это невозможно.

Пирог «Дружная семейка» еще называют разборником или тортом из пирожков. В каждой сдобной булочке как правило спрятана разная начинка Фото: Владислав Пинаев, vk.com