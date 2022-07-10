В Чебаркуле среди бытовых отходов нашли запчасти от пулемета

Короб от пулемета нашел водитель мусоровоза Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) среди бытовых отходов нашли составные части от пулемета с патронами. Находку обнаружил водитель мусоровоза, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Водитель мусоровоза 10 июля занимался погрузкой твердых бытовых отходов на одной из контейнерных площадок на улице Мира. Около одного из мусорных баков лежал пулеметный короб с летной и более 200 патронов. На место сразу вызвали полицию», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU информацию подтвердили, что сообщение об обнаружении боеприпасов около мусорного бака поступило от мужчины 1990 года рождения. Находка отправлена на экспертизу, проводится проверка.